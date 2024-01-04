Yayık ayranı gibi kendine çalkalanıp nefretiyle köpüren beyin gargarası! Bunların yüzlerine tükürsen zilini kapıp gelir! Kıvırır çengi gibi şeytanlığa soyunur

Galata Köprüsündeki yürüyüşe inandığı ve şahitlik ettiği Kelime-i Tevhid bayrağıyla giden, nerede olduğunun şerefini bizlere de hissettirmiş bir insana, nefret besili ahırlarınızdan saldığınız küçük başlar saldırınca ağız burun kanatınca onu kendi mağaranızdan "ELİNE SAĞLIK" diyerek cesaretlendiren çakmaklara gaz Fatih Altaylı! Cehalet bayrağı arka sokak! Kibrinin kuburuna ekmek banan sefil! "Şiddeti favlayan köpek ısırmaz".. bu da dijital atasözümüz. Sen golf sopasındaki eldiven! Ya dilini bu kardeşlerimizin üzerinden çekersin kendi derende ayıkların gübreyi, ya da ağzını bezletecek bir el bulursun kendine! Şunu bil ki kemiğe dayanan sabır lavı şimdilik artçı şok sabır fayı kırılmak üzere! Enkazsın kelimelerle un ufak olmaya talipsen hurdadan un çıkmaz! Öyle ağız burun yamultarak aşağıladığın kişilerin şerefi senin yükseklik korkun anlıyoruz! Ama yok ben zincirlerimden arındım, küfrün nefretin bendini aştım diyorsan, millet de sırf sıçrama diye eteklerini senin nefretinin sıfatından daha önemsedikleri için susuyordu bu saatten sonra hakikat konuşacak!