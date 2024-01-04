2024-01-04 16:47:58 Yayık ayranı gibi kendine çalkalanıp nefretiyle köpüren beyin gargarası! Bunların yüzlerine tükürsen zilini kapıp gelir! Kıvırır çengi gibi şeytanlığa soyunur
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adama 'Arap sevicisiniz' diyerek yumruk atan şahıs için 'Eline sağlık' mesajı atan Fatih Altaylı'ya bir ayar da Esra Elönü’den geldi. Altaylı için “Kibrinin kuburuna ekmek banan sefil” ifadelerini kullanan Elönü, “Ya dilini bu kardeşlerimizin üzerinden çekersin kendi derende ayıkların gübreyi, ya da ağzını bezletecek bir el bulursun kendine! Şunu bil ki kemiğe dayanan sabır lavı şimdilik artçı şok sabır fayı kırılmak üzere” dedi. Elönü, Star’daki yazısında şunları kaydetti: