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Medya
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Yayık ayranı gibi kendine çalkalanıp nefretiyle köpüren beyin gargarası! Bunların yüzlerine tükürsen zilini kapıp gelir! Kıvırır çengi gibi şeytanlığa soyunur

2024-01-04 16:47:58
Yayık ayranı gibi kendine çalkalanıp nefretiyle köpüren beyin gargarası! Bunların yüzlerine tükürsen zilini kapıp gelir! Kıvırır çengi gibi şeytanlığa soyunur

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adama 'Arap sevicisiniz' diyerek yumruk atan şahıs için 'Eline sağlık' mesajı atan Fatih Altaylı'ya bir ayar da Esra Elönü’den geldi. Altaylı için “Kibrinin kuburuna ekmek banan sefil” ifadelerini kullanan Elönü, “Ya dilini bu kardeşlerimizin üzerinden çekersin kendi derende ayıkların gübreyi, ya da ağzını bezletecek bir el bulursun kendine! Şunu bil ki kemiğe dayanan sabır lavı şimdilik artçı şok sabır fayı kırılmak üzere” dedi. Elönü, Star’daki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Yayık ayranı gibi kendine çalkalanıp nefretiyle köpüren beyin gargarası! Bunların yüzlerine tükürsen zilini kapıp gelir! Kıvırır çengi gibi şeytanlığa soyunur

“İnsan, karaktersizliğin ayazında üşümemiş gibi davranıyorsa ruhundaki gedik doğuştandır. Emdiği çiğ süte aroma katacak kadar gamsız insan. Şerefin sadeliğini değil çirkefliğin şatafatını cerbezesini sever. Utanmayı unuttuğundan değil hatırlamaya tenezzül etmediğinden kibrine hayran. Uzatırsam budanacak dalı fazla kavak gibi iyisi mi şu aradan gireyim.

#2
Foto - Yayık ayranı gibi kendine çalkalanıp nefretiyle köpüren beyin gargarası! Bunların yüzlerine tükürsen zilini kapıp gelir! Kıvırır çengi gibi şeytanlığa soyunur

Kendine dair en büyük zannı sanırım bir şey olduğuna dair inancı. Buralarda dolanıp istediğini alamayınca, plastik omuzlardan ateş etmeyi iyi bildiğinden , gündüz vakti salağa yatıp horlama kavlinden twitler atıyor. Köpeğe karşı etkili şampuanın icadına ilham bir dil, öyle yayık ayranı gibi kendine çalkalanıp nefretiyle köpüren beyin gargarası. Ne olduğunu biliyoruz ama senin fikrin senin kutbun senin tuzakların ve ruhun taziye çadırı gibidir bir kez açılır bir kez kurulur biter, bataklığında büyüttüğün sineklerin bile sana konmaya tenezzül etmeyeceği bir nefret dağınığısın. Şimdi ne olduğunu saatlerce yazıp kağıdın şerefiyle papaz olamam. Senin o bağlı olduğun ahırlar çirkefleşme hızını kesiyormuş anladık. Leğenden bozma stüdyolarda barikatların kalkınca küfür üretme lobuna bir cesaret geldi.

#3
Foto - Yayık ayranı gibi kendine çalkalanıp nefretiyle köpüren beyin gargarası! Bunların yüzlerine tükürsen zilini kapıp gelir! Kıvırır çengi gibi şeytanlığa soyunur

Sezon başında neydin ki finaline insanlık merhamet biçelim. Bildiğin etkileşim dilencisi olmuşsunuz köhnelerden yağıyorsunuz... Önce Gazze'de sizin salya hızınızdan daha hızlı ölen kardeşlerimizin direnişini aşağıladınız, sonra o kardeşlerimizin acısını haykıran insanların yürüyüşüne ucuz küfürlerden yokuş yapmaya çalıştınız. Bir sıkıntınız var sizin siz, aynadaki sıfatınıza döşeyeceğiniz hakaretleri sizinle hiç alakası olmayan davasının derdinde olanlara boca edemezsiniz. Cemil Meriç ne güzel söylüyor "Gübreden güzel çiçekler fışkırır doğru! Ama lağımdan çiçek fışkırdığı görülmüş mü?"

#4
Foto - Yayık ayranı gibi kendine çalkalanıp nefretiyle köpüren beyin gargarası! Bunların yüzlerine tükürsen zilini kapıp gelir! Kıvırır çengi gibi şeytanlığa soyunur

Galata Köprüsündeki yürüyüşe inandığı ve şahitlik ettiği Kelime-i Tevhid bayrağıyla giden, nerede olduğunun şerefini bizlere de hissettirmiş bir insana, nefret besili ahırlarınızdan saldığınız küçük başlar saldırınca ağız burun kanatınca onu kendi mağaranızdan "ELİNE SAĞLIK" diyerek cesaretlendiren çakmaklara gaz Fatih Altaylı! Cehalet bayrağı arka sokak! Kibrinin kuburuna ekmek banan sefil! "Şiddeti favlayan köpek ısırmaz".. bu da dijital atasözümüz. Sen golf sopasındaki eldiven! Ya dilini bu kardeşlerimizin üzerinden çekersin kendi derende ayıkların gübreyi, ya da ağzını bezletecek bir el bulursun kendine! Şunu bil ki kemiğe dayanan sabır lavı şimdilik artçı şok sabır fayı kırılmak üzere! Enkazsın kelimelerle un ufak olmaya talipsen hurdadan un çıkmaz! Öyle ağız burun yamultarak aşağıladığın kişilerin şerefi senin yükseklik korkun anlıyoruz! Ama yok ben zincirlerimden arındım, küfrün nefretin bendini aştım diyorsan, millet de sırf sıçrama diye eteklerini senin nefretinin sıfatından daha önemsedikleri için susuyordu bu saatten sonra hakikat konuşacak!

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Foto - Yayık ayranı gibi kendine çalkalanıp nefretiyle köpüren beyin gargarası! Bunların yüzlerine tükürsen zilini kapıp gelir! Kıvırır çengi gibi şeytanlığa soyunur

Ben senin taptıklarına tapacak değilim var sen de bizim taptıklarımıza tapma lakin ağzının tesisatını bozarsan sabrımız her zaman tamirci değildir. Küfür edersen küfrün heykelini dikeriz. Aşağılarsan mikroskop veririz kendini ararsın. Adam değilsiniz diyorsun ya.. Senin ağırlandığın masadaki kürdanlar şanlı çarkımızın kırıntısına erişemez onu da seni ağırlayanlara söyle! Çiğ süt içinde irin, çer çöp içinde yığın Aşşağılık dediği o muazzam dehanın! Alın teriyle söner, Yanardöner dağ olur. Yüzlerine tükürsen zilini kapıp gelir Kıvırır çengi gibi şeytanlığa soyunur. Şimdi çık dışarı!”

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