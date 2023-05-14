Yavru kedi için canını böyle hiçe saydı

Ağaca tırmandıktan sonra kedinin annesinin de yanına geldiğini söyleyen Budak, "Daha önce gelmedi ben çıkınca cesaret alarak yukarı ağaca tırmandı. Duygulandık. Bir anne, yavrusuna zarar vereceğiz sanıp arkamdan gelmesi ve kurtarmak için yardım etmek istemesi karşısında duygulanmamak elde değil. Anneler Günü dolayısıyla bu da bir mesaj olsun. Kedi yavrusunu kurtarmak için arkamdan ağaca tırmandı" dedi.