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Yaşam
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Yavru kedi için canını böyle hiçe saydı

2023-05-14 18:37:55
Yavru kedi için canını böyle hiçe saydı

Yavru kediyi annesine kavuşturmak için hayatını hiçe sayarak ağaca tırmandı.

#1
Foto - Yavru kedi için canını böyle hiçe saydı

Edirne'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Okulu'nda görevli olan İsmail Budak, mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için hayatını hiçe sayarak ağaca tırmandı.

#2
Foto - Yavru kedi için canını böyle hiçe saydı

Oy kullanmak için okula gelen vatandaşlar, ağaçtan inmek için çırpınan yavru kedinin sesini duyunca seferber oldu. Kediyi kurtarmak için çalışma yapan vatandaşlar, itfaiyenin gelmesini bekledi. İtfaiye gelmeyince ağaca çıkan İsmail Budak, yaptığı örnek davranışla büyük alkış topladı.

#3
Foto - Yavru kedi için canını böyle hiçe saydı

Yavrusu mahsur kalan anne kedi ise bir süre meraklı gözlerle adamın ağaca çıkmasını izledikten sonra dayanamayıp, yanına koştu. Yavrusunun kurtarılması sonrası sevinci gözlerine yansıyan anne kedi, kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

#4
Foto - Yavru kedi için canını böyle hiçe saydı

İtfaiyeyi aradığını fakat olumlu cevap alamadığını söyleyen Budak, "Yollar kapalı yoğunluk var dediler gelmediler. Mecburen yavru kediyi kendimiz kurtarmak zorunda kaldık. Ağaca tırmanarak kurtardım ayaklarım falan hep soyuldu yara içinde kaldı. Bir kedi bir insan o da bir canlı neticesinde. İnsanın yüreği dayanmaz. Ben de çıktım kurtardım. Vatandaşlar da yavru kediyi kurtardığım için alkışlamaya başladılar" dedi.

#5
Foto - Yavru kedi için canını böyle hiçe saydı

Ağaca tırmandıktan sonra kedinin annesinin de yanına geldiğini söyleyen Budak, "Daha önce gelmedi ben çıkınca cesaret alarak yukarı ağaca tırmandı. Duygulandık. Bir anne, yavrusuna zarar vereceğiz sanıp arkamdan gelmesi ve kurtarmak için yardım etmek istemesi karşısında duygulanmamak elde değil. Anneler Günü dolayısıyla bu da bir mesaj olsun. Kedi yavrusunu kurtarmak için arkamdan ağaca tırmandı" dedi.

#6
Foto - Yavru kedi için canını böyle hiçe saydı

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