  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sanal kumar 300 milyar dolarlık endüstri! Bir tıkla dağılan hayatlar! Dünyanın sayılı isimleri arasında gösteriliyor ve... Galatasaray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! Dev anlaşma geliyor mu? Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Benfica'ya geri döndü! Defolup gitti sessiz sedasız... Rafa Silva İstanbul'dan ayrıldı Bilim insanları uyardı! Güneş’te şiddetli patlama görüntülendi Olmaz olsun sizin gibi İslam âlimi! Skandal fetva ile terör çağrısı Türkiye almak üzereydi! Eurofighter Typhoon'ları canavar yapacak dev anlaşma yapıldı İşte bu hiç beklenmiyordu: Trabzonspor'a sürpriz forvet: Hyllarion Goore Trump'ın sözleri olay olmuştu : İşte en fazla suikaste uğrayan başkanlar! Yatırımcıya İslam Memiş'ten altın uyarı! İlk yarı şenlik ikinci yarı fırtına!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Yatırımcıya İslam Memiş'ten altın uyarı! İlk yarı şenlik ikinci yarı fırtına!
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Yatırımcıya İslam Memiş'ten altın uyarı! İlk yarı şenlik ikinci yarı fırtına!

Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılına dair altın ve gümüş piyasaları için kritik bir yol haritası çizerek yatırımcıları "iki ayrı dönem" konusunda uyardı. Küresel jeopolitik risklerin ve merkez bankalarının politikalarının değerli metalleri desteklediğini belirten Memiş, yılın ilk yarısında ons altın için 4 bin 880 dolar, gram altın tarafında ise 8 bin TL seviyesinin hedef konumunda olduğunu açıkladı. Gümüş tarafında da yükselişin süreceğini öngören ünlü analist, gram gümüşte 140-150 TL bandının yılın ilk yarısında test edilebileceğine dikkat çekti.

#1
Foto - Yatırımcıya İslam Memiş'ten altın uyarı! İlk yarı şenlik ikinci yarı fırtına!

Piyasa analisti İslam Memiş, piyasalardaki jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve dış politika tarafında yaşanan gelişmelerin altını yeniden güçlü bir güvenli liman haline getirdiğini ifade etti. Memiş, "Altın aldı başını gidiyor. 10 yıllardır hiç böylesi yaşanmadı. Küresel gerilim tırmandıkça güvenli limanlara kaçış hızlanıyor" dedi.

#2
Foto - Yatırımcıya İslam Memiş'ten altın uyarı! İlk yarı şenlik ikinci yarı fırtına!

GRÖNLAND ETKİSİ ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland çıkışının piyasalara yansıdığını belirten Memiş, bu süreçte altın ve gümüşün her gün yeni zirvelerini test ettiğini söyledi. Memiş, Amerika tarafında altını, Çin tarafında ise gümüşü destekleyen bir "emtia savaşı" yaşandığını dile getirdi.

#3
Foto - Yatırımcıya İslam Memiş'ten altın uyarı! İlk yarı şenlik ikinci yarı fırtına!

GRAM ALTIN YÜZDE 110 KAZANDIRDI 2025 yılında uluslararası piyasalarda ons altının yatırımcısına yaklaşık yüzde 74 kazandırdığını belirten Memiş, gram altının ise yüzde 110 civarında getiri sağladığını hatırlattı. Yıla başlanmasının üzerinden sadece üç hafta geçtiğine dikkat çeken Memiş, bu kısa sürede ons altının 400 dolar yükselerek 4 bin 720 dolar seviyesine çıktığını söyledi.

#4
Foto - Yatırımcıya İslam Memiş'ten altın uyarı! İlk yarı şenlik ikinci yarı fırtına!

8 BİN LİRA VE ÜZERİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR Gram altının geçen haftayı 6 bin 378 liradan kapattığını kaydeden Memiş, pazartesiden bu yana altında ibrenin sürekli yukarı yönlü seyrettiğini, gram altının 6 bin 500 lirayı geçtiğini ve alış fiyatının 7 bin liraya yaklaştığını ifade etti.

#5
Foto - Yatırımcıya İslam Memiş'ten altın uyarı! İlk yarı şenlik ikinci yarı fırtına!

Uzman beklentilerinin ise daha yüksek olduğunu vurgulayan Memiş, "Yılın ilk yarısı ile alakalı yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 4.880 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa daha güçlü hareketler görebiliriz. Gram altın tarafında ise 8.000 lira ve üzerindeki rakamlar konuşuluyor" dedi.

#6
Foto - Yatırımcıya İslam Memiş'ten altın uyarı! İlk yarı şenlik ikinci yarı fırtına!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi
Ekonomi

Tek biniş ücreti 40 TL oldu! Ulaşıma yüzde 15 zam geldi

Bursa Büyükşehir Meclisi’nde alınan kararla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte tek biniş ücreti 35 TL’de..
İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon
Dünya

İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon

İran hükümeti, Loristan eyaletinde ABD ve İsrail ile bağlantılı olayları provoke eden 134 saha elemanı ve liderin tutuklandığını ve casusluk..
Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi
Gündem

Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski basın müşaviri olan Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkan..
DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler
Gündem

DEM Parti'den kalleş provokasyon! Türk bayrağını indirdiler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan DEM Partili bir grup terör sempatizanı, sınır hattında dikili Türk bayrağını indirdi. ..
Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar
Gündem

Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar

Suriye Geçici Başkanı Ahmed El Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındaki son müzakerelerde konuşulanların detayları ortay..
Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu

Suudi Arabistan, Suriye’de hükümet ile YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Riyad yönetimi anlaşmayı memnuniye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23