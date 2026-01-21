Yatırımcıya İslam Memiş'ten altın uyarı! İlk yarı şenlik ikinci yarı fırtına!

Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılına dair altın ve gümüş piyasaları için kritik bir yol haritası çizerek yatırımcıları "iki ayrı dönem" konusunda uyardı. Küresel jeopolitik risklerin ve merkez bankalarının politikalarının değerli metalleri desteklediğini belirten Memiş, yılın ilk yarısında ons altın için 4 bin 880 dolar, gram altın tarafında ise 8 bin TL seviyesinin hedef konumunda olduğunu açıkladı. Gümüş tarafında da yükselişin süreceğini öngören ünlü analist, gram gümüşte 140-150 TL bandının yılın ilk yarısında test edilebileceğine dikkat çekti.