Türkiye’ye petrol göndermeyi reddeden Arap ülkesinde korkulan oldu! Bir damla bile petrolleri kalmadı

Tüm petrol ve doğal gaz sahaları ile rafinelerinin "yasa dışı milisler" tarafından hedef alındığı aktarılan açıklamada, bu saldırılar sonucunda bölgedeki petrol ve doğal gaz sahalarında üretimin durduğu ve ihraç edilecek petrol ürünü kalmadığı vurgulandı. "Bağdat bu saldırılarla mücadele etmeye hazır değil ve bunları durduracak etkili önlemler de yok." değerlendirmesinde bulunulan açıklama, "Bu saldırganların çoğu Bağdat'tan maaş alıyor, silahlandırılıyor ve finanse ediliyor, Kürt halkının maaşları ise her zaman geciktiriliyor ve gerekli miktardan daha az gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı."