Dünya
Trump’ın ‘Hürmüz’ talebine ret! Avustralya ve Japonya’dan ‘gemi’ çıkışı
Trump’ın ‘Hürmüz’ talebine ret! Avustralya ve Japonya’dan ‘gemi’ çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için petrol tedarikçisi ülkelere yaptığı "gemi gönderin" çağrısına, müttefikleri Avustralya ve Japonya’dan olumsuz yanıt geldi. Her iki ülke de bölgeye gemi gönderme planlarının olmadığını açıklayarak, İran-ABD-İsrail eksenindeki sıcak çatışma ortamında temkinli bir duruş sergiledi.

Foto - Trump’ın ‘Hürmüz’ talebine ret! Avustralya ve Japonya’dan ‘gemi’ çıkışı

Avustralya ve Japonya, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'ya gemi gönderme yönünde bir planları olmadığını açıkladı.

Foto - Trump’ın ‘Hürmüz’ talebine ret! Avustralya ve Japonya’dan ‘gemi’ çıkışı

ABC News'un haberine göre, Avustralya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na gemi gönderilmesi yönündeki talebine yanıt verdi.

Foto - Trump’ın ‘Hürmüz’ talebine ret! Avustralya ve Japonya’dan ‘gemi’ çıkışı

Avustralya Ulaştırma Bakanı Catherine King, "Hürmüz Boğazı'na bir gemi göndermeyeceğiz. Bunun ne kadar son derece önemli olduğunu biliyoruz ancak bu bizden istenen bir şey değil ve biz de bu konuda bir katkıda bulunmuyoruz." ifadelerini kullandı. "Talep edilen yardımlara ne tür bir katkı sağlayacağımız konusunda son derece netiz." açıklamasında bulunan King, yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri'ne savunma alanında destek olmak amacıyla uçak göndereceklerini bildirdi.

Foto - Trump’ın ‘Hürmüz’ talebine ret! Avustralya ve Japonya’dan ‘gemi’ çıkışı

JAPON HÜKÜMETİNİN BU YÖNDE BİR PLANI YOK Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Orta Doğu'da Japonya ile bağlantılı gemilerin ve mürettebatının güvenliğini sağlamak için neler yapılacağını değerlendirdiklerini belirtti. ABD'nin talebi doğrultusunda bölgeye gemi gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Takaiçi, ABD'den henüz bu yönde resmi bir talep gelmediği için varsayımsal bir soruya yanıt veremeyeceğini ancak üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Öte yandan Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Orta Doğu'ya Japonya Savunma Kuvvetleri gönderme konusunda hükümetin şu anda herhangi bir planı olmadığını söyledi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından" sağlanması gerektiğini belirtmişti. Trump, "Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalıdır." yorumunu yaparak, ABD'nin de bu ülkelere büyük ölçüde yardım edeceğini kaydetmişti.

Foto - Trump’ın ‘Hürmüz’ talebine ret! Avustralya ve Japonya’dan ‘gemi’ çıkışı

ABD İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

