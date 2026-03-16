5 çocuk annesi kadından başarı hikayesi! Devlet desteğiyle başladı, 5 ayda ikiye katladı
5 çocuk annesi kadından başarı hikayesi! Devlet desteğiyle başladı, 5 ayda ikiye katladı

Van’ın Tuşba ilçesinde devlet desteğiyle besiciliğe başlayan 5 çocuk annesi Sevgül Hündür’ün işletmesinde hayvan sayısı kısa sürede iki katına çıktı.

Foto - 5 çocuk annesi kadından başarı hikayesi! Devlet desteğiyle başladı, 5 ayda ikiye katladı

Van’ın Tuşba ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Sevgül Hündür, devlet desteğiyle başladığı besicilikte kısa sürede dikkat çeken bir sonuç elde etti. Yemlice Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Hündür, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesi için geçen yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu. Projesi kabul edilen ve ekim ayında 15 büyükbaş hayvan alan kadın çiftçinin hayvanları, beş ayda doğum yaptı ve işletmedeki hayvan sayısı 30'a yükseldi. Eşi Mehmet Zeki Hündür ve çocuklarının desteğiyle hayvancılığa başlayan Hündür, sabahın erken saatlerinde ahıra giderek hayvanlarını besliyor, ahır temizliğini ve buzağıların bakımını yapıyor. Kısa sürede olumlu sonuç almanın sevincini yaşayan 5 çocuk annesi, hayvan sayısını artırarak işletmesini büyütmeyi hedefliyor.

Foto - 5 çocuk annesi kadından başarı hikayesi! Devlet desteğiyle başladı, 5 ayda ikiye katladı

Hündür, geçen yıl devlet desteğiyle başladığı besiciliğin, hayatını değiştirdiğini söyledi. İşini severek yaptığını belirten Hündür, şunları kaydetti: "Amacım güzel bir hayvancılık yapmak. Çok mutluyum çünkü kendi işimizi yapıyoruz. Aile çiftliğimizi kurduk. Hayvanlarımızın bakımıyla yakından ilgileniyoruz. Doğumlarını tamamladılar ve şu an 15 buzağımız var. Sağım işlerini önceden biliyordum. Kısa süre sonra süt sağımına başlayacağız. Kendimize yetecek kadar süt alıp, fazlasını satmayı düşünüyoruz. Eşimle sabah erken saatlerde hayvanların bakımına başlıyoruz. Ahırı temizliyor, yemlerini hazırlıyoruz. Günümüzün büyük kısmını hayvanlarımızla ilgilenerek geçiriyoruz ve bunu severek yapıyoruz."

Foto - 5 çocuk annesi kadından başarı hikayesi! Devlet desteğiyle başladı, 5 ayda ikiye katladı

Eşi Mehmet Zeki Hündür de hayvancılığın gelişmesine katkı sunmak istediklerini dile getirdi. Hayvan sayısı arttığı için mutlu olduklarını belirten Hündür, "Projenin hayata geçirilmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, devletimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir proje. Allah razı olsun. Bu işi herkese tavsiye ediyorum. Çiftliğimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ayda 2-3 kez çiftliğimizi ziyaret ediyor, veterinerler hayvanlarımızı kontrol ediyor ve bize çok yardımcı oluyorlar. Devletimizin bu desteğini görünce daha çok seviniyor ve işimize dört elle sarılıyoruz." dedi.

Foto - 5 çocuk annesi kadından başarı hikayesi! Devlet desteğiyle başladı, 5 ayda ikiye katladı

Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman ise "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında geçen yıl 3 bin 675 başvuru aldıklarını aktardı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda asil ve yedek listelerin belirlendiğini, 177 çiftçiye 15'er büyükbaş hayvan tesliminin devam ettiğini anlatan Şişman, "Sevgül Hündür de projeden yararlanan çiftçilerimizden biri. Kendisine 15 büyükbaş hayvan teslim edildi. Hayvanların doğumları tamamlandı ve işletmedeki hayvan sayısı 30'a ulaştı. Bu durum bizim için çok güzel bir örnek. Bu tür örneklerin artması için sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Foto - 5 çocuk annesi kadından başarı hikayesi! Devlet desteğiyle başladı, 5 ayda ikiye katladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi"nin başvurularını da yakın zamanda almaya başlayacaklarını bildiren Şişman, şöyle konuştu: "Hem büyükbaş hem küçükbaş hayvancılıkta güzel projeler var. Bakanlığımızın desteklediği örnek projeleri sahada görüyoruz. Yetiştiricilerimizi, çiftçilerimizi ve özellikle bu alanda yatırım yapmak isteyen gençlerimizi bu projelerden yararlanmaya davet ediyoruz. İlimizde yaklaşık 155 bin büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan bulunuyor. Küçükbaş hayvan sayısında Türkiye'de birinci sıradayız. Hedefimiz küçükbaş hayvan sayısını 4,5 milyona çıkarmak. Büyükbaş hayvancılıkta ise ilk etapta 170 ila 200 bin baş seviyesine ulaşmayı amaçlıyoruz."

