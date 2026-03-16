Ne dese yapan sadık müttefikinden, Trump’ı çıldırtacak “İran” kararı: “Biz yokuz” deyip dumura uğrattılar
Avustralya'dan ABD'nin Hürmüz Boğazı'na gemi gönderme talebine ret geldi. Avustralya Ulaştırma Bakanı "Bölgeye gemi göndermeyeceğiz" dedi.
İsrail-İran-ABD savaşı 17. gününde de sürüyor. Tarafların karşılıklı misilleme saldırıları sürerken, savaşın en kritik hamlelerinden biri İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması olmuştu. ABC News'un haberine göre, Avustralya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na gemi gönderilmesi yönündeki talebine yanıt verdi.
Avustralya Ulaştırma Bakanı Catherine King, "Hürmüz Boğazı'na bir gemi göndermeyeceğiz. Bunun ne kadar son derece önemli olduğunu biliyoruz ancak bu bizden istenen bir şey değil ve biz de bu konuda bir katkıda bulunmuyoruz." ifadelerini kullandı.
"Talep edilen yardımlara ne tür bir katkı sağlayacağımız konusunda son derece netiz." açıklamasında bulunan King, yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri'ne savunma alanında destek olmak amacıyla uçak göndereceklerini bildirdi.
