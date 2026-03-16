Şok sözler gündemi sarstı: Türk yurttaşlarımızı ölüme mahkum ettik
Rum eski milletvekili ve yazar Christods Pourgouridis, ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Rum eski milletvekili ve yazar Christods Pourgouridis, ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaşla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum eski milletvekili ve yazar Christods Pourgouridis, ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı karşısında aldığı tutum nedeniyle Rum lider Nikos Christodoulides'i sert sözlerle eleştirdi ve ‘’Atılan adımların güney Kıbrıs’ta savaş olduğu izlenimi verdiğini’’ söyledi.
İsrail’in uzun zamandır uluslararası hukuk kurallarını çiğnediğine dikkat çeken Pourgouridis, ‘’Christodulides yönetimi komşu ülkesinin kabul edilemez davranışını kınamak yerine, Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de istikrar faktörü olduğunu övünüyor. Gazze'nin yerle bir edilmesi, sözde medeni insanlığın hoşgörüsüyle 21. yüzyılda işlenmiş eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık olarak tarihe geçecektir’’ dedi.
‘’İran'ın yerle bir edilmesi, ikinci ve benzer bir barbarlıktır’’ diye devam eden Rum yazar, Kıbrıs Rumları olarak 1974 öncesinde Türklere yönelik yaptıkları soykırımlara işaret etti ve ‘’Eğer Kıbrıs Türk yurttaşlarımızı açlıktan ölüme mahkum etmeseydik, belki de 1974 trajedisiyle asla karşılaşmazdık’’ ifadelerini kullandı.
1974 öncesinde Kıbrıs Türklerinin gettolarda da yaşamlarını sürdürmemesi için uygulanan insanlık dışı olayı gündeme getiren Pourgouridis, Başpiskopos Makarios’un ‘’Türklerin yaşamlarını yaşanmaz hale getirelim. Açlıktan geri dönecekler’’ dediğini hatırlattı. Rum yazar, ‘yaşananlardan ders çıkarmadıklarına’ vurgu yaptı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23