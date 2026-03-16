  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın ‘Hürmüz’ talebine ret! Avustralya ve Japonya’dan ‘gemi’ çıkışı Sivas'ta aile faciası: 15 yaşındaki çocuk katliam yaptı! Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı Herkes bunu merak ediyor: Plaka basım ücreti ne kadar? Ne dese yapan sadık müttefikinden, Trump’ı çıldırtacak “İran” kararı: “Biz yokuz” deyip dumura uğrattılar 5 çocuk annesi kadından başarı hikayesi! Devlet desteğiyle başladı, 5 ayda ikiye katladı Vahşi katliam! Tarlayı basıp kana buladılar: 15 köylü öldü Türkiye’ye petrol göndermeyi reddeden Arap ülkesinde korkulan oldu! Bir damla bile petrolleri kalmadı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İlber Ortaylı’ya veda: Cenaze töreninin detayları belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İlber Ortaylı’ya veda: Cenaze töreninin detayları belli oldu

Tarihçi İlber Ortaylı bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlü tarihçinin cenaze töreni detayları ortaya çıktı.

#1
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında yaşamını yitiren Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu. İlber Ortaylı için ilk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenecek. Cenazesi yıllarca çalışıp, öğrenciler yetiştirdiği, eserlerini kaleme aldığı üniversiteye getirilecek, anısına konuşmalar yapılacak.

#2
Ünlü tarihçi ikindi vakti sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası tarihi caminin haziresine defnedilecek. Fatih Camii haziresinde birçok devlet büyüğünün, alanında önemli isimlerin naaşları da var. Fatih Sultan Mehmet'in kabri de kendi adına yaptırılan özel bir türbede bulunuyor.

#3
İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR KAPATILACAK İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın Fatih’te Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze töreni için saat 09.00 itibarı ile bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

#4
Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle: "İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak." Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi. Kaynak: NTV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23