Uzmanlar bas bas bağırıyor! Domatesi sakın böyle tüketmeyin: Resmen zehir saçıyor
Sofraların vazgeçilmezi domates, yanlış tüketim alışkanlıkları nedeniyle sağlık dostu olmaktan çıkıp ciddi riskler barındıran bir besine dönüşebiliyor. Uzmanlar, domatesi metal bıçakla kesmenin vitamin değerini öldürdüğünü ve aç karnına tüketmenin mide asidini tehlikeli boyutta artırdığını belirtiyor. Ayrıca üzerindeki siyah leke veya çatlakların salmonella gibi bakterilere davetiye çıkardığı uyarısı yapılarak, domatesin besin değerini korumak için seramik bıçak kullanımı öneriliyor.