Uzmanlar bas bas bağırıyor! Domatesi sakın böyle tüketmeyin: Resmen zehir saçıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzmanlar bas bas bağırıyor! Domatesi sakın böyle tüketmeyin: Resmen zehir saçıyor

Sofraların vazgeçilmezi domates, yanlış tüketim alışkanlıkları nedeniyle sağlık dostu olmaktan çıkıp ciddi riskler barındıran bir besine dönüşebiliyor. Uzmanlar, domatesi metal bıçakla kesmenin vitamin değerini öldürdüğünü ve aç karnına tüketmenin mide asidini tehlikeli boyutta artırdığını belirtiyor. Ayrıca üzerindeki siyah leke veya çatlakların salmonella gibi bakterilere davetiye çıkardığı uyarısı yapılarak, domatesin besin değerini korumak için seramik bıçak kullanımı öneriliyor.

Foto - Uzmanlar bas bas bağırıyor! Domatesi sakın böyle tüketmeyin: Resmen zehir saçıyor

Uzmanlar, sofraların vazgeçilmez besinlerinden biri olan domatesin yanlış tüketildiğinde bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yapılan araştırmalar, özellikle hatalı pişirme ve saklama yöntemlerinin domatesin besin değerini düşürdüğünü ve bazı durumlarda sağlık risklerini artırabildiğini ortaya koyuyor.

Foto - Uzmanlar bas bas bağırıyor! Domatesi sakın böyle tüketmeyin: Resmen zehir saçıyor

Domates her ne kadar sağlıklı bir besin olarak bilinse de bazı kişilerde sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Özellikle reflü, gastrit ya da mide ekşimesi yaşayan kişilerin aç karnına domates tüketirken dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlara göre domates, mide asidini artırarak yanma ve rahatsızlık hissini tetikleyebiliyor. Bu nedenle domatesin yemeklerle birlikte ya da pişmiş halde tüketilmesi daha uygun görülüyor.

Foto - Uzmanlar bas bas bağırıyor! Domatesi sakın böyle tüketmeyin: Resmen zehir saçıyor

Domates tüketiminde yapılan bir diğer yaygın hata ise metal bıçak kullanmak. Uzmanlar, domateste bulunan likopen ve C vitamininin metal yüzeyle temas ettiğinde azalabileceğini belirtiyor. Bu nedenle domatesin besin değerini koruyabilmek için seramik veya plastik bıçakların tercih edilmesi öneriliyor.

Foto - Uzmanlar bas bas bağırıyor! Domatesi sakın böyle tüketmeyin: Resmen zehir saçıyor

Domates satın alırken görünümüne dikkat edilmesi gerektiği de vurgulanıyor. Üzerinde siyah lekeler, çatlaklar ya da çürüme belirtileri bulunan domateslerin tüketilmemesi gerekiyor. Bu tür ürünler zararlı mikroorganizmaların hızla çoğalmasına zemin hazırlayabiliyor.

Foto - Uzmanlar bas bas bağırıyor! Domatesi sakın böyle tüketmeyin: Resmen zehir saçıyor

Uzmanlar, özellikle salmonella ve E. coli gibi bakterilerin çürümeye başlayan domateslerde kısa sürede çoğalabildiğini belirtiyor. Bu bakteriler ciddi gıda zehirlenmelerine ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle bozulma belirtisi gösteren domateslerin kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

Foto - Uzmanlar bas bas bağırıyor! Domatesi sakın böyle tüketmeyin: Resmen zehir saçıyor

Domatesin uzun süre yüksek ısıya maruz kalması da yapılan hatalar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre bu durum, domatesin içerdiği bazı vitamin ve antioksidanların kaybolmasına neden olabiliyor. Sos veya yemek hazırlanırken domatesin son aşamada eklenmesi, besin değerinin korunmasına yardımcı oluyor.

Kıskandığı komşusunu yüzünden bıçakladı!
Gündem

Kıskandığı komşusunu yüzünden bıçakladı!

Samsun’un Atakum ilçesinde aynı rezidansta yaşayan iki kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Komşunu yüzünden bıça..
İtalya'dan son dakika açıklaması: İtalya ve ABD askerlerinin bulunduğu üs vuruldu!
Dünya

İtalya'dan son dakika açıklaması: İtalya ve ABD askerlerinin bulunduğu üs vuruldu!

İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Kuveyt'te bulunan İtalyan askerlerine de ev sahipliği yapan Ali Al Salem Üssü'nün vuru..
Anketten flaş sonuçlar! CHP erirken AK Parti arayı açıyor!
Gündem

Anketten flaş sonuçlar! CHP erirken AK Parti arayı açıyor!

Siyaset arenasındaki suların durulmadığı şu günlerde GENAR Araştırma, Mart ayı seçim anketiyle seçmenin nabzını tuttu. Ana muhalefet partisi..
Kemalist Özlem Gürses'ten Siyonist seviciliği
Gündem

Kemalist Özlem Gürses'ten Siyonist seviciliği

Sözde gazeteci Özlem Gürses yaptığı bir yorumda İran'ı ordusuz ve teröre başvuran bir yapı göstererek Siyonistlerin değirmenine su taşıdı...
Hark Adası'na saldırı sonrası İran'dan üstü kapalı tehdit: Çok tehlikeli
Dünya

Hark Adası'na saldırı sonrası İran'dan üstü kapalı tehdit: Çok tehlikeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hark Adası ve Ebu Musa Adası'na yapılan saldırıda kullanılan HIMARS roket sisteminin Birleşik Arap Emirl..
Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Gündem

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!

Siyonist işgal rejiminin sözde yöneticileri hakkındaki iddialar her geçen gün daha da netlik kazanıyor. Sosyal medyadaki teknik analizler ve..
