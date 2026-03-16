Uzmanlar bas bas bağırıyor! Domatesi sakın böyle tüketmeyin: Resmen zehir saçıyor

Domates her ne kadar sağlıklı bir besin olarak bilinse de bazı kişilerde sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Özellikle reflü, gastrit ya da mide ekşimesi yaşayan kişilerin aç karnına domates tüketirken dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlara göre domates, mide asidini artırarak yanma ve rahatsızlık hissini tetikleyebiliyor. Bu nedenle domatesin yemeklerle birlikte ya da pişmiş halde tüketilmesi daha uygun görülüyor.