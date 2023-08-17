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Teknoloji-Bilişim
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Yaşlandırmayı geciktirmenin yolunu buldular

2023-08-17 19:10:40
Yaşlandırmayı geciktirmenin yolunu buldular

Bilim insanları, yaşlandırmayı geciktirmek amacıyla fareler üzerinde yaptıkları deneyde ilginç bir sonuç elde etti.

#1
Foto - Yaşlandırmayı geciktirmenin yolunu buldular

Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya’dan bilim insanları, sıra dışı bir bilimsel girişimde bulundular.

#2
Foto - Yaşlandırmayı geciktirmenin yolunu buldular

Yenilikçi deney, yaşlı farelerde hücresel yaşlanmanın yavaşlamasıyla sonuçlandı ve yaşam sürelerinin ’a kadar etkileyici bir şekilde uzamasıyla sonuçlandı.

#3
Foto - Yaşlandırmayı geciktirmenin yolunu buldular

Bilim insanları, yaşlanmayı geciktirmek için genç farelerin kanını kullandı Harvard Üniversitesi’nden genetikçi Bohan Zhang liderliğindeki bir grup bilim insanı, yaşlanmayı geciktirmek ve hatta gençleşmek üzerine bir dizi deneye girişti. 3 aylık dişi ve erkek farelerin dolaşım sistemlerini, iki yaşındaki dişi ve erkek farelere bağladılar.

#4
Foto - Yaşlandırmayı geciktirmenin yolunu buldular

Sonuçların karşılaştırmalı analizi, genç kan ile aşılanan yaşlı farelerin, tipik olarak yaşlanma ile engellenen kimyasal süreçlerin gençleştiğinin bir işareti olan trikarboksilik asit gibi düzenleyici bileşiklerin yüksek seviyelerini sergilediğini gösterdi.

#5
Foto - Yaşlandırmayı geciktirmenin yolunu buldular

Ayrıca hücresel güç merkezleri olan mitokondri üretiminde artış, iltihaplanmada azalma ve uzun ömürlülükle ilişkili genlerin üretiminde artış görüldü. Araştırma ekibi, bu etkilerin uzun yaşam süreleri, gelişmiş fizyolojik ölçütler ve genetik düzenleyici mekanizmalar ile hücre protein sistemlerinin kapsamlı bir şekilde yeniden canlandırılmasıyla uyumlu olduğunu belirtiyor.

#6
Foto - Yaşlandırmayı geciktirmenin yolunu buldular

Özetle genç farelerin kanı, yaşlı farelerdeki hasarlı hücrelerin yeni ve genç hücrelerle değiştirilmesine ya da hasarlı hücrelerin sayılarının azaltılmasını sağladı. Böylelikle yaşlı farelerin ömürlerinde ortalamaya kıyasla artış gözlemlendi.

#7
Foto - Yaşlandırmayı geciktirmenin yolunu buldular

Araştırmacılar, bilim camiasını büyüleyen bu fizyolojik gelişmenin inceliklerini çözerek bu olağanüstü faydaları olabilecek olayı insanlara adapte etmek üzerinde çalışıyorlar. Bu çalışma, genç memelilerin kanında yaşlanma karşıtı değerli bileşenlerin varlığına işaret eden önceki araştırmaların üzerine önemli bir gelişme oldu. Elde edilen sonuçlar yadsınamaz derecede dikkat çekici olmakla birlikte, insanlarda uygulanması için daha çok yol kat edilmesi gerekiyor.

#8
Foto - Yaşlandırmayı geciktirmenin yolunu buldular

Fareler ve insanlar arasındaki önemli biyolojik farklılıkların yanı sıra, bu prosedürler alıcılar için iyi belgelenmiş ve ciddi riskler barındırıyor, bağışla bağlantılı etik ikilemlerden bahsetmeye bile gerek yok. Dahası bir farenin 12 haftalık yaşamı, insanların 8 yılına denk.

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