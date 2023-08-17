Yaşlandırmayı geciktirmenin yolunu buldular

Araştırmacılar, bilim camiasını büyüleyen bu fizyolojik gelişmenin inceliklerini çözerek bu olağanüstü faydaları olabilecek olayı insanlara adapte etmek üzerinde çalışıyorlar. Bu çalışma, genç memelilerin kanında yaşlanma karşıtı değerli bileşenlerin varlığına işaret eden önceki araştırmaların üzerine önemli bir gelişme oldu. Elde edilen sonuçlar yadsınamaz derecede dikkat çekici olmakla birlikte, insanlarda uygulanması için daha çok yol kat edilmesi gerekiyor.