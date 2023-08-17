2023-08-17 19:10:40 Yaşlandırmayı geciktirmenin yolunu buldular
Bilim insanları, yaşlandırmayı geciktirmek amacıyla fareler üzerinde yaptıkları deneyde ilginç bir sonuç elde etti.
Bilim insanları, yaşlandırmayı geciktirmek amacıyla fareler üzerinde yaptıkları deneyde ilginç bir sonuç elde etti.
Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya’dan bilim insanları, sıra dışı bir bilimsel girişimde bulundular.
Yenilikçi deney, yaşlı farelerde hücresel yaşlanmanın yavaşlamasıyla sonuçlandı ve yaşam sürelerinin ’a kadar etkileyici bir şekilde uzamasıyla sonuçlandı.
Bilim insanları, yaşlanmayı geciktirmek için genç farelerin kanını kullandı Harvard Üniversitesi’nden genetikçi Bohan Zhang liderliğindeki bir grup bilim insanı, yaşlanmayı geciktirmek ve hatta gençleşmek üzerine bir dizi deneye girişti. 3 aylık dişi ve erkek farelerin dolaşım sistemlerini, iki yaşındaki dişi ve erkek farelere bağladılar.
Sonuçların karşılaştırmalı analizi, genç kan ile aşılanan yaşlı farelerin, tipik olarak yaşlanma ile engellenen kimyasal süreçlerin gençleştiğinin bir işareti olan trikarboksilik asit gibi düzenleyici bileşiklerin yüksek seviyelerini sergilediğini gösterdi.
Ayrıca hücresel güç merkezleri olan mitokondri üretiminde artış, iltihaplanmada azalma ve uzun ömürlülükle ilişkili genlerin üretiminde artış görüldü. Araştırma ekibi, bu etkilerin uzun yaşam süreleri, gelişmiş fizyolojik ölçütler ve genetik düzenleyici mekanizmalar ile hücre protein sistemlerinin kapsamlı bir şekilde yeniden canlandırılmasıyla uyumlu olduğunu belirtiyor.
Özetle genç farelerin kanı, yaşlı farelerdeki hasarlı hücrelerin yeni ve genç hücrelerle değiştirilmesine ya da hasarlı hücrelerin sayılarının azaltılmasını sağladı. Böylelikle yaşlı farelerin ömürlerinde ortalamaya kıyasla artış gözlemlendi.
Araştırmacılar, bilim camiasını büyüleyen bu fizyolojik gelişmenin inceliklerini çözerek bu olağanüstü faydaları olabilecek olayı insanlara adapte etmek üzerinde çalışıyorlar. Bu çalışma, genç memelilerin kanında yaşlanma karşıtı değerli bileşenlerin varlığına işaret eden önceki araştırmaların üzerine önemli bir gelişme oldu. Elde edilen sonuçlar yadsınamaz derecede dikkat çekici olmakla birlikte, insanlarda uygulanması için daha çok yol kat edilmesi gerekiyor.
Fareler ve insanlar arasındaki önemli biyolojik farklılıkların yanı sıra, bu prosedürler alıcılar için iyi belgelenmiş ve ciddi riskler barındırıyor, bağışla bağlantılı etik ikilemlerden bahsetmeye bile gerek yok. Dahası bir farenin 12 haftalık yaşamı, insanların 8 yılına denk.
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