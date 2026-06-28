Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek!

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre bugün; Marmara Bölgesi az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Ege Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Akdeniz Bölgesinde hava açık ve az bulutlu geçecek. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlü kuvvetli rüzgar görülecek. İç Anadolu Bölgesinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlü rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz parçalı bulutlu bir gün geçirecek.