Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek!
Türkiye, yeni haftada Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar birçok kentte mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 40-42 dereceyi göstermesi beklenirken, haftanın son gününde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.