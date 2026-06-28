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Türkiye
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Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek!

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Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek!

Türkiye, yeni haftada Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar birçok kentte mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 40-42 dereceyi göstermesi beklenirken, haftanın son gününde bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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Foto - Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek!

HAFTA BAŞINDA AFRİKA SICAKLARI ETKİLİ OLACAK Haftanın ilk günlerinde Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülen yağışlı hava sistemi etkisini kaybedecek. Yerini ise yurt genelinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası alacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre pazartesi gününden itibaren Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar belirgin şekilde yükselecek. Salı günü sıcak hava dalgası Batı ve Orta Karadeniz'e kadar yayılacak. İstanbul'da hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşması beklenirken, Güney Ege ve Antalya çevrelerinde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağı öngörülüyor.

#2
Foto - Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek!

Çarşamba günü ise sıcaklıkların zirveye ulaşması bekleniyor. Özellikle Antalya ile Güneydoğu Anadolu'da bulunan Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde termometrelerin 41-42 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

#3
Foto - Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek!

PERŞEMBE GÜNÜ BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR Meteoroloji'nin tahminlerine göre 2 Temmuz Perşembe günü sıcak hava etkisini doğu ve güney kesimlerde sürdürürken, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında hava değişecek.

#4
Foto - Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek!

Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte bu bölgelerde hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş yaşanabileceği değerlendiriliyor.

#5
Foto - Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek!

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre bugün; Marmara Bölgesi az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin güney ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Ege Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Akdeniz Bölgesinde hava açık ve az bulutlu geçecek. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlü kuvvetli rüzgar görülecek. İç Anadolu Bölgesinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlü rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

#6
Foto - Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek!

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu Bölgesinde Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bölgenin batısında kuzey yönlü kuvvetli rüzgar etkili olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise az bulutlu ve açık bir havanın etkisi altında olacak.

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Foto - Türkiye sıcaktan kavrulurken hava bir anda değişecek!

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