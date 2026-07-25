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Yargıtay'dan emsal karar: Plaja sokmayan işletme sahibine büyük şok!

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Yargıtay'dan emsal karar: Plaja sokmayan işletme sahibine büyük şok!

Yargıtay, İzmir'de özel işletme tarafından plajdan zorla çıkarılan doktorun itirazın haklı bulup hem işletme sahibine hem de görevliye verilen bir yıl 8 aylık hapis cezasını onadı.

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Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Plaja sokmayan işletme sahibine büyük şok!

İzmir'in Çeşme ilçesinde yıllar önce yaşanan bir plaj tartışması, Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararıyla sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, vatandaşın kamuya açık sahile girişini engelleyen özel işletme görevlisi ile işletmeciye verilen 1 yıl 8'er ay hapis cezasını onadı.

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Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Plaja sokmayan işletme sahibine büyük şok!

OLAY 2012 YILINDA ÇEŞME'DE YAŞANDI Olay, 1 Eylül 2012'de Çeşme Altınkum Plajı'nda meydana geldi. İki çocuğuyla halk plajına gelen bir doktor, havlusunu sererek denize girmek istedi. İddiaya göre özel işletmenin görevlisi, ailenin bulunduğu alandan ayrılmasını isteyerek, "Burada duramazsınız, burası özel işletme. İnsanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin" dedi. Doktorun itiraz etmesi üzerine görevlinin, "Eşyalarınızı denize atarım" sözleriyle tehditte bulunduğu öne sürüldü. Yaşananların ardından doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından soruşturma başlatıldı.

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Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Plaja sokmayan işletme sahibine büyük şok!

HAPİS CEZASI YARGITAY'DAN DÖNDÜ Mahkeme, işletme çalışanını "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", talimat verdiği belirlenen işletme yetkilisini ise "azmettirme" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.

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Foto - Yargıtay'dan emsal karar: Plaja sokmayan işletme sahibine büyük şok!

KIYILAR HERKESİN ORTAK KULLANIM ALANI Kararda Anayasa'nın 43. maddesi ile Kıyı Kanunu'na dikkat çekildi. Yargıtay, kıyıların herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanları olduğunu vurgulayarak, hiçbir kişi ya da işletmenin vatandaşın denize ulaşmasını engelleyemeyeceğini belirtti. Kıyı Kanunu kapsamında vatandaşların kamuya açık sahillerde herhangi bir ücret ödemeden havlularını sererek denize girebileceği, işletmelerin ise şezlong ve benzeri hizmetleri ücret karşılığında sunabileceği ancak ücretsiz denize giriş hakkını engelleyemeyeceği ifade edildi.

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