Yargıtay'dan emsal karar: Plaja sokmayan işletme sahibine büyük şok!

KIYILAR HERKESİN ORTAK KULLANIM ALANI Kararda Anayasa'nın 43. maddesi ile Kıyı Kanunu'na dikkat çekildi. Yargıtay, kıyıların herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanları olduğunu vurgulayarak, hiçbir kişi ya da işletmenin vatandaşın denize ulaşmasını engelleyemeyeceğini belirtti. Kıyı Kanunu kapsamında vatandaşların kamuya açık sahillerde herhangi bir ücret ödemeden havlularını sererek denize girebileceği, işletmelerin ise şezlong ve benzeri hizmetleri ücret karşılığında sunabileceği ancak ücretsiz denize giriş hakkını engelleyemeyeceği ifade edildi.