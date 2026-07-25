Yargıtay'dan emsal karar: Plaja sokmayan işletme sahibine büyük şok!

OLAY 2012 YILINDA ÇEŞME'DE YAŞANDI Olay, 1 Eylül 2012'de Çeşme Altınkum Plajı'nda meydana geldi. İki çocuğuyla halk plajına gelen bir doktor, havlusunu sererek denize girmek istedi. İddiaya göre özel işletmenin görevlisi, ailenin bulunduğu alandan ayrılmasını isteyerek, "Burada duramazsınız, burası özel işletme. İnsanlar buraya para veriyor. Bedava yüzmek için şu kayalıklara gidin" dedi. Doktorun itiraz etmesi üzerine görevlinin, "Eşyalarınızı denize atarım" sözleriyle tehditte bulunduğu öne sürüldü. Yaşananların ardından doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından soruşturma başlatıldı.