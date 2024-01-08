Yardım kolisinden çıkan ağlatan not!

Çocuklar için gönderilen yardım kolilerinin içinden çıkan notların kendilerini duygulandırdığını belirten Mete Erdahan, “Deprem sonrası biz bir yere gitmedik, memleketimizdeydik. Bu günlerde depremin 11. ayını geride bırakmış olduk. İnsanların kalbi hala Hatay’da, memleketimizi unutmuyorlar ve bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bize yardım göndermeye devam ediyorlar. Biz de bu yardımları, ürünleri tasnif edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Zaman zaman duygulu anlar yaşıyoruz. Gelen koli ve paketlerin içerisinde; çok duygulu ve anlamlı notlar çıkıyor. O notu gördüğümüzde çok duygulandık. Buradan tüm hayırseverlere teşekkür etmek istiyorum” dedi.