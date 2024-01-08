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Yaşam
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Yardım kolisinden çıkan ağlatan not!

2024-01-08 09:41:40
Yardım kolisinden çıkan ağlatan not!

Asrın felaketinde 11 ay geride kalırken, yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırmaya devam ediyor

#1
Foto - Yardım kolisinden çıkan ağlatan not!

Depremin vurduğu Hatay’da 81 ilden gelen yardımlar ve destekler afetzede vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediliyor. Depremzede vatandaşlara gönderilen yardımların içerisinden çıkan notlar ise duygulandırmaya devam ediyor.

#2
Foto - Yardım kolisinden çıkan ağlatan not!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da, kentteki ihya ve inşa çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentin eski günlerine dönebilmesi için devlet kurumları tarafından hummalı çalışmalar yürütülmeye devam ederken, bir yandan da afetzede vatandaşların ihtiyaç duydukları yaşam malzemeleri destekleniyor.

#3
Foto - Yardım kolisinden çıkan ağlatan not!

Devlet kurumları depremzede vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmazken, yardımsever vatandaşlarda bölge halkını unutmuyor. Antakya’da yaşayan depremzede Mete Erdahan ve arkadaşları da sosyal medya üzerinden gelen yardımları afetzede vatandaşlara ulaştırıyor. Asrın felaketinin 12. ayında unutulmayan afetzede vatandaşlar için gelen yardım kolilerinin içinden çıkan notlar ise duygulandırmaya ve yürekleri ısıtmaya devam ediyor.

#4
Foto - Yardım kolisinden çıkan ağlatan not!

Çocuklar için gönderilen yardım kolilerinin içinden çıkan notların kendilerini duygulandırdığını belirten Mete Erdahan, “Deprem sonrası biz bir yere gitmedik, memleketimizdeydik. Bu günlerde depremin 11. ayını geride bırakmış olduk. İnsanların kalbi hala Hatay’da, memleketimizi unutmuyorlar ve bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bize yardım göndermeye devam ediyorlar. Biz de bu yardımları, ürünleri tasnif edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Zaman zaman duygulu anlar yaşıyoruz. Gelen koli ve paketlerin içerisinde; çok duygulu ve anlamlı notlar çıkıyor. O notu gördüğümüzde çok duygulandık. Buradan tüm hayırseverlere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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