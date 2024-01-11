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Dünya
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Yaramaz ayı açlığa 10 gün dayandı!

2024-01-11 20:41:21
Yaramaz ayı açlığa 10 gün dayandı!

Slovakya'da Linda adlı ayı yavrusu 10 gün ağaçta kaldıktan sonra beslenmek için indi.

#1
Foto - Yaramaz ayı açlığa 10 gün dayandı!

Slovakya'daki Kosice Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan ve çıktığı ağacın tepesinden 10 günden fazla süre inmeyen Linda adlı bozayı yavrusu, beslenmek için ağaçtan indi.

#2
Foto - Yaramaz ayı açlığa 10 gün dayandı!

Bakıcılarının çabasıyla ağaçtan inip karının doyuran yavru ayı yeniden ağaca tırmanmayı tercih ediyor.

#3
Foto - Yaramaz ayı açlığa 10 gün dayandı!

Yetkililer, Zazriva kentindeki hayvan kurtarma istasyonundan getirilen bir yaşından küçük Linda isimli yavru aynın, insanlara karşı güvensizliği ve utangaçlığı nedeniyle bu davranışı sergilediğini düşünüyor.

#4
Foto - Yaramaz ayı açlığa 10 gün dayandı!

#5
Foto - Yaramaz ayı açlığa 10 gün dayandı!

#6
Foto - Yaramaz ayı açlığa 10 gün dayandı!

#7
Foto - Yaramaz ayı açlığa 10 gün dayandı!

#8
Foto - Yaramaz ayı açlığa 10 gün dayandı!

#9
Foto - Yaramaz ayı açlığa 10 gün dayandı!

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