2024-01-11 20:41:21 Yaramaz ayı açlığa 10 gün dayandı!
Slovakya'da Linda adlı ayı yavrusu 10 gün ağaçta kaldıktan sonra beslenmek için indi.
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Slovakya'da Linda adlı ayı yavrusu 10 gün ağaçta kaldıktan sonra beslenmek için indi.
Slovakya'daki Kosice Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan ve çıktığı ağacın tepesinden 10 günden fazla süre inmeyen Linda adlı bozayı yavrusu, beslenmek için ağaçtan indi.
Bakıcılarının çabasıyla ağaçtan inip karının doyuran yavru ayı yeniden ağaca tırmanmayı tercih ediyor.
Yetkililer, Zazriva kentindeki hayvan kurtarma istasyonundan getirilen bir yaşından küçük Linda isimli yavru aynın, insanlara karşı güvensizliği ve utangaçlığı nedeniyle bu davranışı sergilediğini düşünüyor.
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