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Ekonomi
8
Yapımı 1 ay sürüyor! ABD, BAE ve İran istiyor

2022-10-28 16:42:18
Yapımı 1 ay sürüyor! ABD, BAE ve İran istiyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde genç girişimci tarafından üretilen bıçaklar dünyanın birçok ülkesinden talep görüyor.

#1
Foto - Yapımı 1 ay sürüyor! ABD, BAE ve İran istiyor

Geleneksel el sanatlarını küçük yaşlarda hobi edinen Şükrü Karakaş, zamanla öğrendiği demir çelik işlemeciliğini birleştirerek 9 yıl önce Esentepe Mahallesi'ndeki evinin altında bıçak atölyesi kurdu.

#2
Foto - Yapımı 1 ay sürüyor! ABD, BAE ve İran istiyor

Karakaş, Şam çeliği kullanarak dayanıklı bıçaklar üretirken, zeytin ağacından yaptığı bıçak kabzalarına sedef kakma tekniğiyle geleneksel motifler işledi.

#3
Foto - Yapımı 1 ay sürüyor! ABD, BAE ve İran istiyor

Uluslararası fuarlara katılan Karakaş, özel tasarım bıçaklarını ABD, Almanya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak ve Azerbaycan gibi ülkelerden isteyenlere gönderiyor.

#4
Foto - Yapımı 1 ay sürüyor! ABD, BAE ve İran istiyor

Yılda 100'ün üzerinde el yapımı bıçak yapan Karakaş, hobisini mesleği haline dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

#5
Foto - Yapımı 1 ay sürüyor! ABD, BAE ve İran istiyor

Özel yapım bıçakların kabzalarına Osmanlı ve Selçuklu arması, ay-yıldız, Osmanlı lalesi gibi motifler işlediğini belirten Karakaş, bıçaklarına genellikle koleksiyoncuların ilgi gösterdiğini dile getirdi.

#6
Foto - Yapımı 1 ay sürüyor! ABD, BAE ve İran istiyor

En son Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Avcılık, Binicilik ve Açık Hava Spor Fuarı'nda stant açtığını aktaran Karakaş, bu tür fuarlar aracılığıyla kendisine yeni pazarlar bulduğunu vurguladı.

#7
Foto - Yapımı 1 ay sürüyor! ABD, BAE ve İran istiyor

Özellikle Türk el sanatları motifli bıçaklarının çok ilgi gördüğüne dikkati çeken Karakaş, şunları kaydetti: "Biz de bu alanda çok güzel çalışmalar ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımızın hepsi kendine özgü, ikincisi olmayan çalışmalar. Bir bıçağın yapımı en az bir haftamızı alıyor, kabzası, çeliği, kılıfı, hepsi özel malzeme kullanıldığı için. Türk motifli bıçaklarımızın yapımı bir ayı buluyor. Çünkü tek tek elde işleniyor hepsi. Seri üretim yapma şansımız yok el sanatlarında. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda en güzel çalışmayı yapıp gönderiyoruz. Yaptığım bıçakların hemen hemen yarısını yurt dışına satıyorum."

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