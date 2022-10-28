Yapımı 1 ay sürüyor! ABD, BAE ve İran istiyor

Özellikle Türk el sanatları motifli bıçaklarının çok ilgi gördüğüne dikkati çeken Karakaş, şunları kaydetti: "Biz de bu alanda çok güzel çalışmalar ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımızın hepsi kendine özgü, ikincisi olmayan çalışmalar. Bir bıçağın yapımı en az bir haftamızı alıyor, kabzası, çeliği, kılıfı, hepsi özel malzeme kullanıldığı için. Türk motifli bıçaklarımızın yapımı bir ayı buluyor. Çünkü tek tek elde işleniyor hepsi. Seri üretim yapma şansımız yok el sanatlarında. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda en güzel çalışmayı yapıp gönderiyoruz. Yaptığım bıçakların hemen hemen yarısını yurt dışına satıyorum."