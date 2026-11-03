Televizyon kanallarından herkesi şaşırtan karar! Yeni dönem bu akşam başlıyor

Dizi sektöründeki ekonomik sıkıntının bir diğer nedeni ise yükselen yapım maliyetleri oldu. Bir dizinin bölüm maliyetinin 35-40 milyon TL bandına ulaştığı, buna karşılık yurt dışı satışlarından elde edilen gelirlerin de eski seviyelerini koruyamadığı belirtildi. Bu gelişmeler üzerine televizyon kanalları ile yapımcılar, reklam gelirlerinin düşük kaldığı günlerde yeni bölüm yayınlamamak için ortak bir yol izlemeye başladı. Geçen hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı dizilerin yayınlarına ara verilirken bu hafta da Avrupa kupası karşılaşmaları yayın takvimini etkiledi.