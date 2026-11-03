Televizyon kanallarından herkesi şaşırtan karar! Yeni dönem bu akşam başlıyor
Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin son 30 senenin en düşük ekim ayı seviyesine gerilemesi, kanalları yeni kararlar almaya yöneltti. Bölüm maliyetleri 40 milyon TL'ye kadar çıkan dizilerin yayın takviminde değişikliğe gidilirken maç ve özel günlerde yeni bölümlerin ekrana getirilmeyeceği belirtildi. Bu akşam oynanacak Galatasaray-Stuttgart karşılaşması sebebiyle üç dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi.