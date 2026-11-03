Türkiye'nin savunma devi tarihi gelişmeyi az önce duyurdu: 1,1 milyar dolarlık sözleşme imzaladık

Milyar dolarlık anlaşma savunma sanayisi açısından dikkat çekerken, sözleşmenin hangi ülkeyle imzalandığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. KAP bildiriminde alıcı taraf yalnızca "uluslararası müşteri" olarak tanımlandı. Şirketin hangi hava savunma sistemlerini, kaç adet teslim edeceği ve sevkiyatların hangi takvim doğrultusunda gerçekleştirileceği konusunda ise henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.