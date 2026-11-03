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Türkiye'nin savunma devi tarihi gelişmeyi az önce duyurdu: 1,1 milyar dolarlık sözleşme imzaladık

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin savunma devi tarihi gelişmeyi az önce duyurdu: 1,1 milyar dolarlık sözleşme imzaladık

Türkiye'nin önemli savunma şirketlerinden birisi olan ASELSAN, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na önemli bir bildirimde bulunarak kritik satışı açıkladı.

#1
Foto - Türkiye'nin savunma devi tarihi gelişmeyi az önce duyurdu: 1,1 milyar dolarlık sözleşme imzaladık

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, uluslararası pazardaki faaliyetlerini genişletecek yeni bir ihracat sözleşmesine daha imza attı. Şirket, hava savunma sistemlerinin satışını kapsayan 1,1 milyar dolar değerindeki anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurdu.

#2
Foto - Türkiye'nin savunma devi tarihi gelişmeyi az önce duyurdu: 1,1 milyar dolarlık sözleşme imzaladık

3 Kasım 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle hava savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 1,1 milyar ABD doları tutarında sözleşme imzaladı.

#3
Foto - Türkiye'nin savunma devi tarihi gelişmeyi az önce duyurdu: 1,1 milyar dolarlık sözleşme imzaladık

Milyar dolarlık anlaşma savunma sanayisi açısından dikkat çekerken, sözleşmenin hangi ülkeyle imzalandığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. KAP bildiriminde alıcı taraf yalnızca "uluslararası müşteri" olarak tanımlandı. Şirketin hangi hava savunma sistemlerini, kaç adet teslim edeceği ve sevkiyatların hangi takvim doğrultusunda gerçekleştirileceği konusunda ise henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

#4
Foto - Türkiye'nin savunma devi tarihi gelişmeyi az önce duyurdu: 1,1 milyar dolarlık sözleşme imzaladık

Söz konusu sözleşme, ASELSAN'ın uluslararası savunma pazarındaki büyüme faaliyetleri açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Şirketin hava savunma, radar ve elektronik harp alanlarında geliştirdiği teknolojilere yönelik yurt dışı talebin artması, ihracat faaliyetlerinin de genişlemesine katkı sağlıyor.

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