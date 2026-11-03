Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni çıkışı gündem oldu.
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni çıkışı gündem oldu.
Bahçeli, Türkiye'nin idari yapısında reform öngören "100 İl 1000 İlçe" vizyonunda il potansiyeli taşıyan 19 ilçeyi açıkladı.
İŞTE İL OLMASI BEKLENEN İLÇELERİN NÜFUSLARI...
AHLAT
AKHİSAR
BARNDIRMA
DOĞUBAYAZIT
POLATLI
EREĞLİ
VEZİRKÖPRÜ
EREĞLİ
ERCİŞ
BANDIRMA
MİDYAT
ELBİSTAN
TARSUS
FETHİYE
ÜNYE
LÜLEBURGAZ
KOZAN/ derleyen: haber7
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