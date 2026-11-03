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Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni çıkışı gündem oldu.

#1
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

Bahçeli, Türkiye'nin idari yapısında reform öngören "100 İl 1000 İlçe" vizyonunda il potansiyeli taşıyan 19 ilçeyi açıkladı.

#2
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

İŞTE İL OLMASI BEKLENEN İLÇELERİN NÜFUSLARI...

#3
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

AHLAT

#4
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

AKHİSAR

#5
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

BARNDIRMA

#6
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

DOĞUBAYAZIT

#7
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

POLATLI

#8
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

EREĞLİ

#9
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

VEZİRKÖPRÜ

#10
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

EREĞLİ

#11
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

ERCİŞ

#12
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

BANDIRMA

#13
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

MİDYAT

#14
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

ELBİSTAN

#15
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

TARSUS

#16
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

FETHİYE

#17
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

ÜNYE

#18
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

LÜLEBURGAZ

#19
Foto - Devlet Bahçeli gündeme getirdi: İşte il olması beklenen ilçeler!

KOZAN/ derleyen: haber7

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