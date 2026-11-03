Suudi Arabistan'a kara harekatı!
Husilerin sürekli hava operasyonu düzenlediği Suudi Arabistan'a yönelik kara harekatına da başladığı, özellikle sınır karakollarını hedef aldığı öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Husilerin sürekli hava operasyonu düzenlediği Suudi Arabistan'a yönelik kara harekatına da başladığı, özellikle sınır karakollarını hedef aldığı öğrenildi.
Husilerin son aylarda Suudi Arabistan'ın güneyindeki sınır karakollarına birden fazla baskın düzenlediği öne sürüldü. Middle East Eye'a (MEE) konuşan ve operasyonlar hakkında doğrudan bilgi sahibi oldukları belirtilen Batılı ve Arap yetkililer, küçük çaplı baskınların Suudi Arabistan'ın dağlık güneybatı bölgelerinde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Yetkililere göre baskınlardan en az biri ekim ayının sonunda düzenlendi. Batılı yetkili, Husilerin Suudi sınır güvenlik güçleri tarafından kullanıldığı bilinen bazı hafif silahları ele geçirmiş olabileceğini söyledi. Aynı yetkili, ekim sonundaki baskının gözetleme sistemleri tarafından da kaydedildiğini belirtti.
Kamuoyuna daha önce yansımayan bu saldırıların doğrulanması halinde, 2022'deki ateşkesin çökmesinden bu yana Husilerin Suudi Arabistan topraklarında gerçekleştirdiği ilk kara baskınları olacağı değerlendiriliyor. 2022'de ateşkes anlaşması imzalanmadan önce Suudi Arabistan, Husilerin ülkeye sızma girişimlerinin düzenli olarak yaşandığını bildiriyordu. Husiler bu dönemde sınır kentlerine ve askerî üslere yönelik kara baskınları düzenlemişti.
Yemen uzmanı ve Basha Report Risk Advisory'nin kurucusu Muhammed el Başa, MEE'ye yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan sınırındaki Husi askeri hareketliliğini yakından takip ettiğini söyledi. Başa, grubun saldırılarının menzilini ve yoğunluğunu aşamalı olarak artırdığını belirtti. Başa'ya göre Husilerin ilk aşamada uzun menzilli insansız hava araçları ve kısa menzilli balistik füzeler kullandığı, ikinci aşamada ise havan mühimmatı taşıyan kısa menzilli dört pervaneli dronlar ile keskin nişancı operasyonlarını devreye soktuğu görülüyor.
Husilerin kara baskınlarına yeniden başlamasının "an meselesi" olduğunu söyleyen Başa, ilk operasyonların Yemen savaşının ilk yıllarındaki saldırılara benzeyebileceğini ifade etti. Başa, Husi savaşçıların o dönemde vur-kaç saldırıları düzenlediğini, koalisyon personelini esir aldığını, silah ele geçirdiğini ve askerî araçlarla teçhizatı imha ettikten sonra geri çekildiğini hatırlattı.
MEE'ye konuşan Arap yetkili, sınır baskınlarının ardından Suudi Arabistan'ın güney sınırındaki savunma kapasitesinin güçlendirilmesinde Mısır, Pakistan ve Türkiye'nin askeri desteğinin önem kazanabileceğini söyledi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması kapsamında krallığa askeri unsurlar ve hava savunma sistemleri gönderilmesini gündeme aldı. Üç ülke, 5 Ekim'de Riyad'da yapılan toplantıda anlaşmanın kolektif caydırıcılık hükümlerini devreye sokma ve kararlaştırılan askeri kapasiteyi Suudi Arabistan'a konuşlandırma yönünde adımlar atma konusunda mutabakata varmıştı. Ancak konuşlandırmanın kapsamı ve ayrıntıları kamuoyuna açıklanmadı.
Mısır parlamentosu da geçen hafta Suudi Arabistan'a savunma amaçlı askeri birlik gönderilmesini onayladı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise cumartesi günü yaptığı açıklamada Şam yönetiminin de söz konusu savunma anlaşmasına katılmayı değerlendirdiğini söyledi. MEE'ye konuşan Batılı yetkili, bazı Suriyeli insansız hava aracı uzmanlarının Suudi Arabistan destekli güçlere yardım etmek üzere Yemen'e ulaştığını ileri sürdü.
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