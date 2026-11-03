Suudi Arabistan'a kara harekatı!

Yemen uzmanı ve Basha Report Risk Advisory'nin kurucusu Muhammed el Başa, MEE'ye yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan sınırındaki Husi askeri hareketliliğini yakından takip ettiğini söyledi. Başa, grubun saldırılarının menzilini ve yoğunluğunu aşamalı olarak artırdığını belirtti. Başa'ya göre Husilerin ilk aşamada uzun menzilli insansız hava araçları ve kısa menzilli balistik füzeler kullandığı, ikinci aşamada ise havan mühimmatı taşıyan kısa menzilli dört pervaneli dronlar ile keskin nişancı operasyonlarını devreye soktuğu görülüyor.