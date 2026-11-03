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Siyaset
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Bu pazar seçim olsa sandıktan ne sonuç çıkar? İşte partilerin son oy oranları

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bu pazar seçim olsa sandıktan ne sonuç çıkar? İşte partilerin son oy oranları

Metropoll Araştırma'nın Temmuz-Ekim 2026 dönemini kapsayan anketi yayınlandı. İşte partilerin son oy oranları...

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#1
Foto - Bu pazar seçim olsa sandıktan ne sonuç çıkar? İşte partilerin son oy oranları

Ankette AK Parti yüzde 31,90 oy oranıyla ilk, Yeni Parti ise yüzde 25'le ikinci sırada yer aldı.

#2
Foto - Bu pazar seçim olsa sandıktan ne sonuç çıkar? İşte partilerin son oy oranları

Araştırmada DEM Parti yüzde 10,60 ile üçüncü olurken, İYİ Parti yüzde 8,50, MHP yüzde 6,60 ve CHP yüzde 3,50 oranında ölçüldü.

#3
Foto - Bu pazar seçim olsa sandıktan ne sonuç çıkar? İşte partilerin son oy oranları

Temmuz-ekim döneminde DEM Parti 3,61, İYİ Parti 3,45, MHP 1,94 puan artış gösterdi.

#4
Foto - Bu pazar seçim olsa sandıktan ne sonuç çıkar? İşte partilerin son oy oranları

Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 3,40, Anahtar Parti'nin yüzde 3,20, Zafer Partisi'nin yüzde 2,90, TİP'in yüzde 2 ve Saadet Partisi'nin yüzde 1,40 olarak açıklandı.

#5
Foto - Bu pazar seçim olsa sandıktan ne sonuç çıkar? İşte partilerin son oy oranları

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Yorumlar

Abuzittin

Masal

Doğrusu

Emekli zamlarına da hiç gerek yok hemen dosdoğru acil seçime gidilsin o halde. Geçin bunları ya milletin kafası sinirden düdüklü tencereye dönmüş durumda Siz ne anlatıyorsunuz Allah aşkına?
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