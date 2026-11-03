Bu pazar seçim olsa sandıktan ne sonuç çıkar? İşte partilerin son oy oranları
Metropoll Araştırma'nın Temmuz-Ekim 2026 dönemini kapsayan anketi yayınlandı. İşte partilerin son oy oranları...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Metropoll Araştırma'nın Temmuz-Ekim 2026 dönemini kapsayan anketi yayınlandı. İşte partilerin son oy oranları...
Ankette AK Parti yüzde 31,90 oy oranıyla ilk, Yeni Parti ise yüzde 25'le ikinci sırada yer aldı.
Araştırmada DEM Parti yüzde 10,60 ile üçüncü olurken, İYİ Parti yüzde 8,50, MHP yüzde 6,60 ve CHP yüzde 3,50 oranında ölçüldü.
Temmuz-ekim döneminde DEM Parti 3,61, İYİ Parti 3,45, MHP 1,94 puan artış gösterdi.
Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 3,40, Anahtar Parti'nin yüzde 3,20, Zafer Partisi'nin yüzde 2,90, TİP'in yüzde 2 ve Saadet Partisi'nin yüzde 1,40 olarak açıklandı.
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