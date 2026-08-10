Yapılan katakulli ağızları açık bırakmıştı! AK Parti’den Üsküdar için flaş karar
Üsküdar AK Parti İlçe Başkanlığı, büyük katakulliye sahne olan seçim için harekete geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Üsküdar AK Parti İlçe Başkanlığı, büyük katakulliye sahne olan seçim için harekete geçti.
Üsküdar AK Parti İlçe Başkanlığı, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde yaşanan olaylara ilişkin yarın suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Dört tur süren seçimde CHP Grubu'nun adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmiş, AK Parti'nin adayı Ziya Gültekin ise 18 oy alırken, 4 oy geçersiz sayılmıştı. Oylama sırasında bazı oy pusulalarıyla ilgili karşılıklı itirazlar olmuştu.
Meclisi yöneten CHP'li Meclis 1. Başkan vekili Ali Aral, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in isminin yazılı olduğu oy pusulalarını çeşitli bahaneler üreterek iptal etmişti.
Gültekin'in isminin yazılı olduğu pusulayı eline alan Aral, "Gültekin" soyadındaki "G" harfini "6" olarak okuyarak oyu geçersiz saymıştı.
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