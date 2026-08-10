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Yapılan katakulli ağızları açık bırakmıştı! AK Parti’den Üsküdar için flaş karar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yapılan katakulli ağızları açık bırakmıştı! AK Parti’den Üsküdar için flaş karar

Üsküdar AK Parti İlçe Başkanlığı, büyük katakulliye sahne olan seçim için harekete geçti.

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Foto - Yapılan katakulli ağızları açık bırakmıştı! AK Parti’den Üsküdar için flaş karar

Üsküdar AK Parti İlçe Başkanlığı, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde yaşanan olaylara ilişkin yarın suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

#2
Foto - Yapılan katakulli ağızları açık bırakmıştı! AK Parti’den Üsküdar için flaş karar

Dört tur süren seçimde CHP Grubu'nun adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmiş, AK Parti'nin adayı Ziya Gültekin ise 18 oy alırken, 4 oy geçersiz sayılmıştı. Oylama sırasında bazı oy pusulalarıyla ilgili karşılıklı itirazlar olmuştu.

#3
Foto - Yapılan katakulli ağızları açık bırakmıştı! AK Parti’den Üsküdar için flaş karar

Meclisi yöneten CHP'li Meclis 1. Başkan vekili Ali Aral, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in isminin yazılı olduğu oy pusulalarını çeşitli bahaneler üreterek iptal etmişti.

#4
Foto - Yapılan katakulli ağızları açık bırakmıştı! AK Parti’den Üsküdar için flaş karar

Gültekin'in isminin yazılı olduğu pusulayı eline alan Aral, "Gültekin" soyadındaki "G" harfini "6" olarak okuyarak oyu geçersiz saymıştı.

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Foto - Yapılan katakulli ağızları açık bırakmıştı! AK Parti’den Üsküdar için flaş karar

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Yorumlar

ekrem üsküdara cariyelerini yerleşt,rmiş

aşna fişne kadınları doldurmuş cariyeleri mi?Sinem biricik aşkı bu sözde vekilde diğer sevgilisi olsa gerek hiç erkek yok galiba Üskdar cariye kaynıyor desenize

ata

chp bilindik üzere....
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