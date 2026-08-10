Türkiye'nin planı akamete uğrattı: İstihbarat görevlileri peş peşe görevden alındı

İsrail Kanal 12'nin haberine göre, rejim değişikliği planıyla bağlantılı iki üst düzey Mossad yetkilisi yaklaşık altı ay sonra görevden alındı. İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, planın Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından desteklendiği ve Trump'a sunulduğu iddia edildi. Ancak ABD Başkanı'nın onay vermemesi üzerine operasyonun uygulanamadığı, buna rağmen sorumluluğun Mossad'a yüklendiği öne sürüldü. Maariv'e konuşan bir Mossad yetkilisi, planın başarısız olmadığını, yalnızca ABD'nin onay vermemesi nedeniyle hayata geçirilemediğini savundu. Aynı kaynak, hükümetin savaşta yaşanan başarısızlıkların faturasını istihbarat teşkilatına çıkardığını ileri sürdü.