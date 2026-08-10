Türkiye'nin planı akamete uğrattı: İstihbarat görevlileri peş peşe görevden alındı
Türkiye'nin İran'ı ipten alan ve İsrail'i durduran hamlesi sonrası istihbarat servislerinde peş peşe tasfiye süreci başladı. Kritik isimler görevden alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin İran'ı ipten alan ve İsrail'i durduran hamlesi sonrası istihbarat servislerinde peş peşe tasfiye süreci başladı. Kritik isimler görevden alındı.
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından gündeme gelen iddialara göre, İsrail'in hedeflerinden biri İran içinde rejime karşı bir ayaklanma başlatmaktı. Mossad'ın planında, Irak'ın kuzeyindeki ve İran'daki Kürt silahlı grupların kullanılması ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak ülkede karışıklık çıkarılması öngörülüyordu.
Yenişafak'tan Sernur Yassıkaya'nın aktardığı İsrail basınındaki haberlere göre, Türkiye'nin devreye girmesiyle planın uygulanamadığı ve bunun ardından Mossad ile İsrail hükümeti arasında ciddi bir kriz yaşandığı öne sürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayının başında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede terör örgütlerinin İran savaşında kullanılmasına açıkça karşı çıktı. Türkiye'nin İran'ın toprak bütünlüğüne ilişkin tutumunu da Trump'a ilettiği belirtildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de daha önce Türkiye'nin planın engellenmesinde etkili olduğunu açıklamıştı. ABD'nin Kürt grupların İran'da kullanılmasına yönelik plana mesafe koymasının ardından rejim değişikliği projesinin de hayata geçirilemediği ileri sürüldü.
İsrail Kanal 12'nin haberine göre, rejim değişikliği planıyla bağlantılı iki üst düzey Mossad yetkilisi yaklaşık altı ay sonra görevden alındı. İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, planın Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından desteklendiği ve Trump'a sunulduğu iddia edildi. Ancak ABD Başkanı'nın onay vermemesi üzerine operasyonun uygulanamadığı, buna rağmen sorumluluğun Mossad'a yüklendiği öne sürüldü. Maariv'e konuşan bir Mossad yetkilisi, planın başarısız olmadığını, yalnızca ABD'nin onay vermemesi nedeniyle hayata geçirilemediğini savundu. Aynı kaynak, hükümetin savaşta yaşanan başarısızlıkların faturasını istihbarat teşkilatına çıkardığını ileri sürdü.
İsrail basınındaki iddialara göre gelişmeler, Netanyahu hükümeti ile güvenlik bürokrasisi arasındaki gerilimi de artırdı. İran'a yönelik planın akıbeti, İsrail'de yalnızca dış politika açısından değil, hükümet ile istihbarat teşkilatı arasındaki güç mücadelesi bakımından da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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