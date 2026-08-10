Roma Caddesi bulundu! Troya’da 2 bin yıllık sır gün yüzüne çıkıyor

Biz bu sene özellikle Roma caddesini açığa çıkartarak ören yerine doğru olan bölümüne giderek ileriki yıllarda burayı da turizme açmayı ve ziyaretçilerin Roma kentini, Troya'nın Roma dönemi kentini, sokaklarını, caddelerini ve yapılarını görmesini sağlayacağız. Üzerinde bulunduğumuz bu yol aslında Roma dönemi. Yani şöyle söyleyebiliyoruz, M.Ö. 20'lerde, 1'inci Yüzyılda başlayıp, M.S. 500'Lere kadar devam ediyor. Ve 500'lerde tarihi kaynaklardan da bildiğimiz üzere burada iki büyük deprem oluyor. Ve o deprem sonrasında da kent bir daha ayağa kalkmış" dedi.