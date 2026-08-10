Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yükselişi yeni rekorlarla sürüyor

Elde edilen tarihi başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır şu ifadeleri kullandı: Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak, Türkiye’nin ulaşım altyapısına ve ülke turizmine sunduğumuz katkıyı her geçen gün artırmanın gururunu yaşıyoruz. 9 Ağustos’ta kırdığımız bu tarihi rekor, havalimanımızın operasyonel kabiliyetinin, kusursuz hizmet anlayışının ve yolcularımızın bize duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Kesintisiz ve emniyetli operasyon anlayışımızla Sabiha Gökçen’i çok daha ileriye taşımaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.”