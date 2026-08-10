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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yükselişi yeni rekorlarla sürüyor

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yükselişi yeni rekorlarla sürüyor

Havacılığın yükselen değeri İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 9 Ağustos’ta ağırladığı yolcu ve gerçekleştirdiği uçuş sayısıyla tarihinin en yoğun gününü yaşadı. Tek bir günde 935 uçuş trafiği ve 179 bin 789 yolcu sayılarına ulaşılarak tüm zamanların rekoru kırıldı. 9 Ağustos 2026 tarihinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 935 uçuş trafiği ve 179 bin 789 yolcuya hizmet verilerek havalimanı tarihinin günlük uçuş ve yolcu rekorları yenilendi.

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Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yükselişi yeni rekorlarla sürüyor

Rekor günde gerçekleştirilen uçuşların yüzde 56,5’ini dış hat, yüzde 43,5’ini iç hat operasyonları oluştururken; yolcu trafiğinin yüzde 56’sı dış hatlarda, yüzde 44’ü iç hatlarda gerçekleşti. Gerçekleşen rekor trafik, gelen ve giden yolcu trafiğinin sırasıyla yüzde 50,4 ve yüzde 49,6 seviyesinde gerçekleşmesi operasyonel yoğunluğun her iki yönde de dengeli seyrettiğini ortaya koydu.

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Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yükselişi yeni rekorlarla sürüyor

Elde edilen tarihi başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır şu ifadeleri kullandı: Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak, Türkiye’nin ulaşım altyapısına ve ülke turizmine sunduğumuz katkıyı her geçen gün artırmanın gururunu yaşıyoruz. 9 Ağustos’ta kırdığımız bu tarihi rekor, havalimanımızın operasyonel kabiliyetinin, kusursuz hizmet anlayışının ve yolcularımızın bize duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Kesintisiz ve emniyetli operasyon anlayışımızla Sabiha Gökçen’i çok daha ileriye taşımaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.”

#3
Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yükselişi yeni rekorlarla sürüyor

Gün boyunca devam eden yüksek yolcu ve uçuş trafiği, Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı terminal işletmecisi arasında yürütülen yakın koordinasyonla yönetildi. HEAŞ ekipleri; hava trafik, apron, pist, meydan faaliyetleri ve saha emniyetine ilişkin operasyonların düzenli şekilde sürdürülmesini sağlarken, ISG ekipleri terminal içerisindeki yolcu akışı, güvenlik, temizlik, yönlendirme ve yolcu deneyimine yönelik süreçleri eş zamanlı olarak yürüttü.

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Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yükselişi yeni rekorlarla sürüyor

Meydan ve terminal operasyonlarının bütüncül şekilde yönetilmesi sayesinde, günün yoğun temposuna rağmen operasyonel süreklilik korunarak yolcuların seyahat süreçlerinin güvenli, düzenli ve konforlu şekilde ilerlemesi sağlandı.

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Foto - Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yükselişi yeni rekorlarla sürüyor

179 bin 789 yolcu ve 935 uçuşla kaydedilen yeni rekor, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın artan seyahat talebini güçlü operasyonel koordinasyon ve etkin kapasite yönetimiyle karşılamaya devam ettiğini gösterdi.

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Yorumlar

hasel

ANA MUHALEFETE kalsa,bu kadar havaalanına ve geliştilmesine ne gerek var der ve semtine bile bakmaz.
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