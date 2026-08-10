Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yükselişi yeni rekorlarla sürüyor
Havacılığın yükselen değeri İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 9 Ağustos’ta ağırladığı yolcu ve gerçekleştirdiği uçuş sayısıyla tarihinin en yoğun gününü yaşadı. Tek bir günde 935 uçuş trafiği ve 179 bin 789 yolcu sayılarına ulaşılarak tüm zamanların rekoru kırıldı. 9 Ağustos 2026 tarihinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 935 uçuş trafiği ve 179 bin 789 yolcuya hizmet verilerek havalimanı tarihinin günlük uçuş ve yolcu rekorları yenilendi.