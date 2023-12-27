Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

Yapay zeka yavaş yavaş hayatımızın her alanına girmeye başladı. Yapılan bir çalışmayla Türkiye'nin şehirleri süper kahramanlara dönüştürüldü. Bir TikTok hesabının "Unutulmusadam" kullanıcı adıyla paylaştığı görseller, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. Çünkü bu şehirler yapay zeka tarafından süper kahramana dönüştü! Türkiye'den bu şehirler süper kahraman oldu! İşte yapay zekanın oluşturduğu o görseller...