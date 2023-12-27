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Yaşam
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Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

2023-12-27 16:07:46
Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

Yapay zeka yavaş yavaş hayatımızın her alanına girmeye başladı. Yapılan bir çalışmayla Türkiye'nin şehirleri süper kahramanlara dönüştürüldü. Bir TikTok hesabının "Unutulmusadam" kullanıcı adıyla paylaştığı görseller, kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekti. Çünkü bu şehirler yapay zeka tarafından süper kahramana dönüştü! Türkiye'den bu şehirler süper kahraman oldu! İşte yapay zekanın oluşturduğu o görseller...

#1
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

BOLU

#2
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

KASTAMONU

#3
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

SİNOP

#4
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

SAMSUN

#5
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

ARTVİN

#6
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

RİZE

#7
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

BAYBURT

#8
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

TRABZON

#9
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

GÜMÜŞHANE

#10
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

GİRESUN

#11
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

AKSARAY

#12
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

NEVŞEHİR

#13
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

KIRŞEHİR

#14
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

ÇANKIRI

#15
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

ORDU

#16
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

YOZGAT

#17
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

TOKAT

#18
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

KAYSERİ

#19
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

ÇORUM

#20
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

AMASYA

#21
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

KARAMAN

#22
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

NİĞDE

#23
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

ANKARA

#24
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

SİVAS

#25
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

KIRIKKALE

#26
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

KONYA

#27
Foto - Yapay zekanın gözünler Türkiye! Tüm şehirler süper kahramana dönüştü

ESKİŞEHİR Kaynak: Aydınlık

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