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Dünya
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Ünlü isimden şaşırtan ilan: Evden dondurma yiyene ayda 482 bin lira maaş verilecek! Şart yok, herkes başvurabiliyor

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Ünlü isimden şaşırtan ilan: Evden dondurma yiyene ayda 482 bin lira maaş verilecek! Şart yok, herkes başvurabiliyor

Dünyaca ünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Dogg, kurucusu olduğu "Dr. Bombay" dondurma markası için eşine az rastlanır türden devasa bütçeli bir iş ilanı duyurdu. Küresel çapta uzaktan çalışacak "dondurma tadımcısı" arayan marka, adaylardan hiçbir profesyonel aşçılık geçmişi ya da mutfak tecrübesi talep etmezken seçilen şanslı kişiye aylık 10 bin dolar (yaklaşık 482 bin TL) maaş ödeyeceğini açıkladı.

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Foto - Ünlü isimden şaşırtan ilan: Evden dondurma yiyene ayda 482 bin lira maaş verilecek! Şart yok, herkes başvurabiliyor

Dünyaca ünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Dogg, piyasaya sürdüğü "Dr. Bombay" isimli dondurma markasıyla dikkatleri üzerine çekti. Markanın tanıtımının ardından eşine nadir rastlanacak türden bir iş ilanı paylaşıldı.

#2
Foto - Ünlü isimden şaşırtan ilan: Evden dondurma yiyene ayda 482 bin lira maaş verilecek! Şart yok, herkes başvurabiliyor

Küresel çapta "dondurma tadımcısı" arayışına giren marka, adaylardan hiçbir özel şart talep etmiyor. Dünyanın dört bir yanından başvurulara açık olan bu pozisyonda, seçilen kişi evinden uzaktan çalışarak aylık 10 bin dolar (yaklaşık 482 bin TL) gelir elde edecek.

#3
Foto - Ünlü isimden şaşırtan ilan: Evden dondurma yiyene ayda 482 bin lira maaş verilecek! Şart yok, herkes başvurabiliyor

Bu ilginç iş fırsatını kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden duyuran Snoop Dogg, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Uluslararası bir dondurma tadımcısı işe alıyorum. Ayda 10 bin dolar. Dünyanın her yerinden başvurabilirsiniz'

#4
Foto - Ünlü isimden şaşırtan ilan: Evden dondurma yiyene ayda 482 bin lira maaş verilecek! Şart yok, herkes başvurabiliyor

Pozisyonun temel sorumlulukları arasında; farklı coğrafyalardaki yiyecek ve içecek akımlarını yakından izlemek, kültürel lezzetleri keşfetmek ve tüketicilerin sosyal medyadaki eğilimleri hakkında markaya düzenli raporlama yapmak bulunuyor.

#5
Foto - Ünlü isimden şaşırtan ilan: Evden dondurma yiyene ayda 482 bin lira maaş verilecek! Şart yok, herkes başvurabiliyor

Söz konusu ilanın en çok göze çarpan özelliklerinden biri, başvuru sürecindeki esneklik oldu. Dr. Bombay markası, dondurma tadımcılığı için adaylardan profesyonel bir mutfak geçmişi ya da aşçılık tecrübesi beklemiyor.

#6
Foto - Ünlü isimden şaşırtan ilan: Evden dondurma yiyene ayda 482 bin lira maaş verilecek! Şart yok, herkes başvurabiliyor

İşe alım sürecindeki en belirleyici faktör, adayların süt bazlı dondurmaların lezzetini, aromasını ve damakta bıraktığı dokuyu doğru bir şekilde değerlendirebilmesi olarak açıklandı. Farklı kültürlerin damak zevkine meraklı olan ve dondurma tutkusunu analiz becerisiyle harmanlayabilen herkes, dünya genelinde erişime açık olan bu iş fırsatına başvurabiliyor.

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