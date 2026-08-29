Ünlü isimden şaşırtan ilan: Evden dondurma yiyene ayda 482 bin lira maaş verilecek! Şart yok, herkes başvurabiliyor

İşe alım sürecindeki en belirleyici faktör, adayların süt bazlı dondurmaların lezzetini, aromasını ve damakta bıraktığı dokuyu doğru bir şekilde değerlendirebilmesi olarak açıklandı. Farklı kültürlerin damak zevkine meraklı olan ve dondurma tutkusunu analiz becerisiyle harmanlayabilen herkes, dünya genelinde erişime açık olan bu iş fırsatına başvurabiliyor.