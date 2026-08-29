Ünlü isimden şaşırtan ilan: Evden dondurma yiyene ayda 482 bin lira maaş verilecek! Şart yok, herkes başvurabiliyor
Dünyaca ünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Dogg, kurucusu olduğu "Dr. Bombay" dondurma markası için eşine az rastlanır türden devasa bütçeli bir iş ilanı duyurdu. Küresel çapta uzaktan çalışacak "dondurma tadımcısı" arayan marka, adaylardan hiçbir profesyonel aşçılık geçmişi ya da mutfak tecrübesi talep etmezken seçilen şanslı kişiye aylık 10 bin dolar (yaklaşık 482 bin TL) maaş ödeyeceğini açıkladı.