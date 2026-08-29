  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pilotluğa başvuru yağmuru İHA’lar rekora uçuyor Tonlarca ceviz telef oldu, üreticiler büyük şokta! Tarladaki zayiat sonrası rekolte 7 bin tondan o rakama düştü Havacılıkta gövde gösterisi: Gripen’ler ilk defa TAURUS füzeleriyle vurmaya hazırlanıyor Erzincan'da çok konuşulacak petrol gelişmesi: Wali'ye onay çıktı Çok konuşulacak Leao bombası sonrası Galatasaray F-35'ini resmen uçuracak! Ünlü isimden şaşırtan ilan: Evden dondurma yiyene ayda 482 bin lira maaş verilecek! Şart yok, herkes başvurabiliyor Milyonları ilgilendiriyor: Fenerbahçeli gitti, Galatasaraylı dönüyor... A Milli Yıldız Kadıköy yolunda! Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Göçmenlerin peşinde artık robotlar olacak ICE köpekleşecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Göçmenlerin peşinde artık robotlar olacak ICE köpekleşecek

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), denetimlere destek olacak robot "köpekler" için yaklaşık 2 milyon dolar harcamayı planladığını bildirdi.

#1
Foto - Göçmenlerin peşinde artık robotlar olacak ICE köpekleşecek

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Satın Alma Planlama Tahmin Sistemi'ne bir finansman belgesi yüklendi.

#2
Foto - Göçmenlerin peşinde artık robotlar olacak ICE köpekleşecek

Belge, ICE çalışanlarının operasyonlarına destek olacak robot "köpekler" için yaklaşık 2 milyon dolar harcama yapmayı planladığını gösterdi.

#3
Foto - Göçmenlerin peşinde artık robotlar olacak ICE köpekleşecek

Fon duyurusundaki açıklamada, bu robotların "personel için risk oluşturabilecek ortamlarda denetim, durum farkındalığı ve tehlike değerlendirmesi"ne olanak sağlayacağı belirtildi.

#4
Foto - Göçmenlerin peşinde artık robotlar olacak ICE köpekleşecek

Bir bakanlık yetkilisi, kurumun Boston Dynamics şirketinin "Spot" robotu ve aksesuarları için 1 ila 2 milyon dolar harcama yapabileceğini teyit ederken, robotların gözaltılarda kullanılmayacağını söyledi.

#5
Foto - Göçmenlerin peşinde artık robotlar olacak ICE köpekleşecek

Boston Dynamics'in etik beyanında, titreşim, gaz ve radyasyonu algılayabilen kameralar ve sensörlerle donatılmış robotların "silah veya otonom hedefleme sistemi olarak kullanılmasına izin verilmeyeceği" belirtiliyor.

#6
Foto - Göçmenlerin peşinde artık robotlar olacak ICE köpekleşecek

Göçmenlerin peşinde artık robotlar olacak ICE köpekleşecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Önce çöle gömdüler sonra hayatları değişti
Dünya

Önce çöle gömdüler sonra hayatları değişti

Son yıllardaki hamleleriyle dünya teknoloji devi haline gelen Çin’in kuzeybatısındaki Tengger Çölü’nde, hareket eden kum tepelerini kontrol ..
Terör örgütü SDG kendini feshetmişti! Şara'dan Mazlum Abdi'nin çok kritik görev
Dünya

Terör örgütü SDG kendini feshetmişti! Şara'dan Mazlum Abdi'nin çok kritik görev

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG'nin kendini feshetmesinin ardından elebaşı Mazlum Abdi'nin görevi belli oldu.
Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat
Dünya

Ahmed Şara kritik göreve getirmişti! Mazlum Abdi'den ilk icraat

Terör örgütü SDG/YPG'nin kendini feshetmesinin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Maz..
Savunma devi duyurdu: S-35'leri teslim ettik
Teknoloji

Savunma devi duyurdu: S-35'leri teslim ettik

Rusya’nın ünlü savunma sanayii şirketi Rostec, kritik savaş uçaklarının teslimatını yaptı. Su-35S'ler orduya resmen verildi.
Kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Spor

Kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Devler arenasındaki temsilcilerimiz Fenerbah..
CHP’li belediyede deprem! İstifa eden 6 meclis üyesi AK Parti’ye geçti
Gündem

CHP’li belediyede deprem! İstifa eden 6 meclis üyesi AK Parti’ye geçti

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi belediye meclisinde CHP’den istifa eden Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23