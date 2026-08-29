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Alihan Kuriş soruşturmasındaki aracın sır perdesi aralanıyor! Eski bakanın çakarlı aracında taşınan diplomatik pasaportlu üç Belaruslu kim?

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Alihan Kuriş soruşturmasındaki aracın sır perdesi aralanıyor! Eski bakanın çakarlı aracında taşınan diplomatik pasaportlu üç Belaruslu kim?

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in kaleme aldığı Alihan Kuriş soruşturması, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edilen çakarlı makam aracının etrafındaki karanlık ilişkileri gün yüzüne çıkardı. 2011 yılına uzanan eski bir ihbarla derinleşen skandal, rüşvet ve şantaj iddialarını yeniden başkent kulislerinin tepesine taşıdı. İşte Erkin'in dikkat çeken yazısı...

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#1
Foto - Alihan Kuriş soruşturmasındaki aracın sır perdesi aralanıyor! Eski bakanın çakarlı aracında taşınan diplomatik pasaportlu üç Belaruslu kim?

Erkin, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarının ardından Şahin adına tahsis edilen üç aracın soruşturma kapsamında incelendiğini yazdı. Araçların farklı kişiler tarafından kullanıldığını, bu kişiler arasında soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ömür Yücel ile tutuklanan Mehmet Özmen'in de bulunduğunu aktardı. Yazıda, araçlardan birinin Ömer Sipahioğlu tarafından da kullanıldığı ve Sipahioğlu'nun 13 Ağustos’ta Antalya Havalimanı'ndan Almanya'ya çıktığının tespit edildiği belirtildi. Araçların İstanbul, Muğla, Ankara ve Bursa'da yoğun şekilde kullanıldığı da öne sürüldü. Erkin, soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan birinin ise üç Belarus vatandaşı olduğunu yazdı. Buna göre üç Belaruslu, 6 Ağustos'ta Bodrum Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Diplomatik pasaport taşıdıkları belirtilen bu kişilerin, 21 Ağustos'ta Şahin adına tahsis edilen araçla taşındığı ve daha sonra başka bir araca aktarıldığı öne sürüldü.

#2
Foto - Alihan Kuriş soruşturmasındaki aracın sır perdesi aralanıyor! Eski bakanın çakarlı aracında taşınan diplomatik pasaportlu üç Belaruslu kim?

Erkin'in yazısındaki bir diğer dikkat çekici iddia ise 14 Eylül 2011'de İstanbul Emniyeti'ne yapılan bir ihbarın soruşturma kapsamında yeniden incelendiği yönünde. İhbarda; elektronik şirketleri üzerinden rüşvet, kamu ihalelerine müdahale, Belarus'tan kadın getirilmesi, kişilerin gizli kamerayla görüntülenmesi ve şantaj yoluyla ihale süreçlerinin yönlendirilmesi gibi iddiaların yer aldığı belirtildi. Erkin, 2011 tarihli ihbarda organizasyonun getir-götür işlerini yaptığı öne sürülen kişinin, bugün Kuriş soruşturmasında Şahin adına tahsisli aracı kullandığı belirtilen Mehmet Özmen olduğunu yazdı. Aytunç Erkin'in köşe yazısı şu şekilde:

#3
Foto - Alihan Kuriş soruşturmasındaki aracın sır perdesi aralanıyor! Eski bakanın çakarlı aracında taşınan diplomatik pasaportlu üç Belaruslu kim?

"İncelemeye alınan iki araçla da ilgili ciddi iddialar gündeme geldi. BİRİNCİ İDDİA: 34 SL 313 plakalı aracın ardından, İdris Naim Şahin adına tahsisli 34 S 7815 ve 34 RM 8677 plakalı iki aracın da tahsis amacı dışında ve soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında Ömür Yücel gözaltına alındı, aranan diğer şüpheli Ömer Sipahioğlu’nun 13 Ağustos’ta Almanya’ya çıkış yaptığı belirlendi. İKİNCİ İDDİA: 34 S 7815 plakalı aracın bir şirket adına kayıtlı olduğu ve 10 Ağustos 2026-10 Ağustos 2029 tarihleri arasında İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği belirlendi. Aracın farklı kişiler tarafından kullanıldığı, kullananlardan birinin de Ömer Sipahioğlu olduğu ortaya çıktı. Sipahioğlu’nun, Beylerbeyi Eğitim Çevre ve Sağlık Derneği’nde aktif, Kısıklı İlim ve Kültür Hizmet Derneği’nde üyelik kaydının olduğu ifade edildi. Kuriş yapılanmasına yakın bir isim olduğu iddia edilen Sipahioğlu’nun 13 Ağustos’ta Antalya Havalimanı’ndan Almanya’ya çıkış yaptığı tespit edildi.

#4
Foto - Alihan Kuriş soruşturmasındaki aracın sır perdesi aralanıyor! Eski bakanın çakarlı aracında taşınan diplomatik pasaportlu üç Belaruslu kim?

ÜÇÜNCÜ İDDİA: 34 S 7815 plakalı aracın son bir aylık hareketleri incelendi. Aracın, 2011-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yapan Ömür Yücel tarafından kullanıldığı belirtildi. Yücel gözaltına alındı. Yine soruşturma dosyasındaki PTS ve diğer hareket kayıtlarına göre araç kısa süre içerisinde İstanbul, Muğla, Ankara ve Bursa’da yoğun şekilde kullanıldı. 8 Ağustos’tan 19 Ağustos’a kadar dört il üzerinden trafik olduğu ifade edildi. Savcılık; aracın tahsis amacı dışında kullanıldığına dair en önemli kanıtın bu trafik olduğunu düşünüyor. DOSYAYA GİREN ÜÇ BELARUS VATANDAŞI DÖRDÜNCÜ İDDİA: Soruşturma dosyasına göre; üç Belarus vatandaşı, 6 Ağustos 2026 tarihinde Bodrum Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Üç kişinin de diplomatik pasaport taşıdığı belirtildi. Üç kişinin; 21 Ağustos’ta, eski Bakan Şahin adına tahsisli 34 S 7815 plakalı araç içerisinde taşındığına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Tespitlere göre aracı Ömür Yücel kullanıyordu. Bu araç, 21 Ağustos’ta Bursa’ya ulaştı. Burada bir dinlenme tesisinde üç Belaruslu, S.K. isimli şahsın kullandığı 34 ELP … plakalı araca teslim edildi. S.K.’nın Ömür Yücel’le yakın olduğu iddia edildi. Daha sonra üç şahıs havalimanına götürüldü ve 22 Ağustos’ta Minsk’e giden uçakla Türkiye’den ayrıldı. Burada bir bilgi daha ortaya çıktı.

#5
Foto - Alihan Kuriş soruşturmasındaki aracın sır perdesi aralanıyor! Eski bakanın çakarlı aracında taşınan diplomatik pasaportlu üç Belaruslu kim?

BEŞİNCİ İDDİA: Ömür Yücel’in ortak olduğu şirkette ortaklığı bulunan N.B. hakkında Fetullahçıların gizli haberleşme sistemi ByLock kaydı bulundu. Ve bir ihbar… ALTINCI İDDİA: Savcılık ve güvenlik birimleri arşiv taraması yaptı. 15 yıl öncesine dair bir kayda ulaşıldı. 14 Eylül 2011 tarihinde İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar incelemeye alındı. İhbarda, elektronik şirketleri üzerinden rüşvet, kamu ihalelerine müdahale, Belarus’tan kadın getirilmesi, hedef şahısların gizli kamerayla görüntülenmesi ve şantaj yoluyla ihale süreçlerinin yönlendirilmesi gibi ağır iddialar yer alıyordu. YEDİNCİ İDDİA: Peki bu ihbarın merkezindeki isim kimdi? İhbarda, bu organizasyonun getir-götür işlerini Mehmet Özmen’in yaptığı öne sürülüyordu. Özmen kimdi, hatırlayalım: Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın 21 Ağustos’ta yakalandığı 34 SL 313 plakalı aracı kullanan kişi! SONUÇ: Üç araç var. Üç araç da Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edilmiş. Üç aracın trafiğinde iddialar ağır ve 2011’e yani Fetullahçıların emniyet ve yargıda hakim olduğu döneme dair de Belarus ayrıntısı karşımızda."

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