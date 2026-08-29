Alihan Kuriş soruşturmasındaki aracın sır perdesi aralanıyor! Eski bakanın çakarlı aracında taşınan diplomatik pasaportlu üç Belaruslu kim?

ÜÇÜNCÜ İDDİA: 34 S 7815 plakalı aracın son bir aylık hareketleri incelendi. Aracın, 2011-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yapan Ömür Yücel tarafından kullanıldığı belirtildi. Yücel gözaltına alındı. Yine soruşturma dosyasındaki PTS ve diğer hareket kayıtlarına göre araç kısa süre içerisinde İstanbul, Muğla, Ankara ve Bursa’da yoğun şekilde kullanıldı. 8 Ağustos’tan 19 Ağustos’a kadar dört il üzerinden trafik olduğu ifade edildi. Savcılık; aracın tahsis amacı dışında kullanıldığına dair en önemli kanıtın bu trafik olduğunu düşünüyor. DOSYAYA GİREN ÜÇ BELARUS VATANDAŞI DÖRDÜNCÜ İDDİA: Soruşturma dosyasına göre; üç Belarus vatandaşı, 6 Ağustos 2026 tarihinde Bodrum Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Üç kişinin de diplomatik pasaport taşıdığı belirtildi. Üç kişinin; 21 Ağustos’ta, eski Bakan Şahin adına tahsisli 34 S 7815 plakalı araç içerisinde taşındığına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Tespitlere göre aracı Ömür Yücel kullanıyordu. Bu araç, 21 Ağustos’ta Bursa’ya ulaştı. Burada bir dinlenme tesisinde üç Belaruslu, S.K. isimli şahsın kullandığı 34 ELP … plakalı araca teslim edildi. S.K.’nın Ömür Yücel’le yakın olduğu iddia edildi. Daha sonra üç şahıs havalimanına götürüldü ve 22 Ağustos’ta Minsk’e giden uçakla Türkiye’den ayrıldı. Burada bir bilgi daha ortaya çıktı.