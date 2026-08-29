Alihan Kuriş soruşturmasındaki aracın sır perdesi aralanıyor! Eski bakanın çakarlı aracında taşınan diplomatik pasaportlu üç Belaruslu kim?
Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in kaleme aldığı Alihan Kuriş soruşturması, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsis edilen çakarlı makam aracının etrafındaki karanlık ilişkileri gün yüzüne çıkardı. 2011 yılına uzanan eski bir ihbarla derinleşen skandal, rüşvet ve şantaj iddialarını yeniden başkent kulislerinin tepesine taşıdı. İşte Erkin'in dikkat çeken yazısı...