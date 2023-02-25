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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

2023-02-25 19:34:48
Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Teknoloji devi Google, yapay zeka çalışmalarına Gboard adlı uygulaması üzerinden başladı. ChatGPT gibi özgün ve birçok alanda makale sunabilen bir yapay zeka robotuna karşı geride kalan Google, Gboard ile yapay zeka alanında hizmet verecek. Kullanıcıların girilen metinler sayesinde görüntü oluşturmasını sağlayacak olan uygulama, henüz tamamlanmış değil ve Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Yapay zeka alanındaki rekabetin artması olumlu karşılanırken, bu durum iş gücünü ilerde ele alacağı endişelerine de sebep oluyor.

#1
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Teknoloji devi Google, Gboard adlı yapay zeka uygulamasıyla yapay zeka çalışmalarına başladı! İşte detaylar..

#2
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli ChatGPT, birçok alanda aynı anda özgün bir şekilde öne çıkıyor.

#3
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Sohbet robotunun, bu sayede Bing ve Google gibi arama motorlarının da önüne geçeceği düşünülüyordu.

#4
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Fakat Microsoft’un Bing’e yapay zeka eklemesiyle bir tek Google geri planda kaldı. Bugün ortaya çıkan habere göre Google da Gboard üzerinden bünyesine yapay zeka özellikleri ekliyor.

#5
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Teknoloji devi Google, özgün ve birçok alanda makale sunabilmesi nedeniyle ChatGPT’nin gerisinde kaldı.

#6
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Hatta ortaya çıkan bazı raporlara göre bu şekilde devam ederse insanlar, sadece ChatGPT adlı sohbet robotuna bile yönelebilir.

#7
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Google da bunu önlemek adına yapay zeka alanında çalışmalara başladı.

#8
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Teknoloji devi firma, Gboard adlı sanal klavye uygulaması aracılığıyla yapay zeka alanında hizmet verecek.

#9
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Buna göre uygulama, girilen metinler sayesinde yapay zeka kullanıcılar için görüntü oluşturacak.

#10
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Google tarafından gerçekleşen bu çalışma şu an için yeni başladı ve hala devam ediyor.

#11
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Fakat ilerleyen zamanlarda en iyi ve gelişmiş haliyle kullanıcılar için sunulacak.

#12
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Yapay zeka destekli Gboard uygulamasının ne zaman kesin ve tamamlanmış olarak geleceği belli değil.

#13
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Fakat Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Google I/O etkinliğinde duyurulması muhtemel.

#14
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Yapay zekanın hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, büyük ve gelişmiş şirketler arasındaki rekabetin sınırlarını zorluyor.

#15
Foto - Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Bir anlamda yapay zeka kullanıcıları için çeşitliliğin artması olumlu karşılanıyor. Bir diğer yandan ise birçok alanda özgün çalışmalar vermesi, iş gücünü ilerde ele alacağını düşünüyor. Bu durum firmalar tarafından iyi karşılanırken çalışanlar tarafından ise korkutuyor demek yerine olacaktır.

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