Yapay zeka rekabeti! Google'dan yeni hamle

Teknoloji devi Google, yapay zeka çalışmalarına Gboard adlı uygulaması üzerinden başladı. ChatGPT gibi özgün ve birçok alanda makale sunabilen bir yapay zeka robotuna karşı geride kalan Google, Gboard ile yapay zeka alanında hizmet verecek. Kullanıcıların girilen metinler sayesinde görüntü oluşturmasını sağlayacak olan uygulama, henüz tamamlanmış değil ve Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Yapay zeka alanındaki rekabetin artması olumlu karşılanırken, bu durum iş gücünü ilerde ele alacağı endişelerine de sebep oluyor.