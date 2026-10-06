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Türkiye ile çarpışmak artık daha kolay: İspanya ve PSG gibi Milli Takımımız var: Forvete ihtiyaç yok!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye ile çarpışmak artık daha kolay: İspanya ve PSG gibi Milli Takımımız var: Forvete ihtiyaç yok!

Forvetsiz oyun sistemi ile A Milli takım tel tel dökülmeye başladı.

#1
Foto - Türkiye ile çarpışmak artık daha kolay: İspanya ve PSG gibi Milli Takımımız var: Forvete ihtiyaç yok!

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, İtalya karşısında asıl yeri forvet olan Deniz Gül'ü yine 11'de sahaya sürmedi. Galiba santrfora ihtiyacımız yok! Peki dünya futbolunda golcüye çok fazla bel bağlamayan diğer takımlar hangileri?

#2
Foto - Türkiye ile çarpışmak artık daha kolay: İspanya ve PSG gibi Milli Takımımız var: Forvete ihtiyaç yok!

Montella'nın 'forvetsiz' oyun sistemi varlığını sürdürüyor. Biz de kötü sonuçlar almayı sürdürüyoruz. 3-1'lik İtalya yenilgisinde orta alan ve hücum hattındaki isimler şöyle sıralanıyordu:

#3
Foto - Türkiye ile çarpışmak artık daha kolay: İspanya ve PSG gibi Milli Takımımız var: Forvete ihtiyaç yok!

Eren Elmalı Salih Özcan İrfan Can Kahveci İsmail Yüksek Aral Şimşir Yunus Akgün

#4
Foto - Türkiye ile çarpışmak artık daha kolay: İspanya ve PSG gibi Milli Takımımız var: Forvete ihtiyaç yok!

Milli Takım'ın mevcut kadrosunda asıl yeri santrfor olan tek isim Deniz Gül'dü... Genç forvet son 2 dakikada sahaya sürüldü!

#5
Foto - Türkiye ile çarpışmak artık daha kolay: İspanya ve PSG gibi Milli Takımımız var: Forvete ihtiyaç yok!

Forvete fazla ihtiyaç duymayan ekipleri şöyle sıralamak mümkün: İspanya (Dünya şampiyonu) PSG (Şampiyonlar Ligi şampiyonu) Peki bunu nasıl yapıyorlar? Her iki takım da uzun yıllara dayanan bir yapılanma sürecinden geçti. Türkiye'de genelde idmanlarda gördüğümüz "küçük üçgenleri" maçlarda da hayata geçirebiliyorlar!

#6
Foto - Türkiye ile çarpışmak artık daha kolay: İspanya ve PSG gibi Milli Takımımız var: Forvete ihtiyaç yok!

Eğer Milli Takım'da da senelere dayanan bir yeniden yapılanma olsaydı, biz de fazla forvet aramayabilirdik. Ancak sahada "organizasyon" adına hiçbir şey yapamıyoruz. Fotospor'a göre; Buna rağmen eldeki tek santrforu kullanmamak büyük bir öz güven... Ve bu öz güvenin karşılığı da Uluslar Ligi'nin puan durumunda yazıyor!

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