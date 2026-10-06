Türkiye ile çarpışmak artık daha kolay: İspanya ve PSG gibi Milli Takımımız var: Forvete ihtiyaç yok!
Forvetsiz oyun sistemi ile A Milli takım tel tel dökülmeye başladı.
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Forvetsiz oyun sistemi ile A Milli takım tel tel dökülmeye başladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, İtalya karşısında asıl yeri forvet olan Deniz Gül'ü yine 11'de sahaya sürmedi. Galiba santrfora ihtiyacımız yok! Peki dünya futbolunda golcüye çok fazla bel bağlamayan diğer takımlar hangileri?
Montella'nın 'forvetsiz' oyun sistemi varlığını sürdürüyor. Biz de kötü sonuçlar almayı sürdürüyoruz. 3-1'lik İtalya yenilgisinde orta alan ve hücum hattındaki isimler şöyle sıralanıyordu:
Eren Elmalı Salih Özcan İrfan Can Kahveci İsmail Yüksek Aral Şimşir Yunus Akgün
Milli Takım'ın mevcut kadrosunda asıl yeri santrfor olan tek isim Deniz Gül'dü... Genç forvet son 2 dakikada sahaya sürüldü!
Forvete fazla ihtiyaç duymayan ekipleri şöyle sıralamak mümkün: İspanya (Dünya şampiyonu) PSG (Şampiyonlar Ligi şampiyonu) Peki bunu nasıl yapıyorlar? Her iki takım da uzun yıllara dayanan bir yapılanma sürecinden geçti. Türkiye'de genelde idmanlarda gördüğümüz "küçük üçgenleri" maçlarda da hayata geçirebiliyorlar!
Eğer Milli Takım'da da senelere dayanan bir yeniden yapılanma olsaydı, biz de fazla forvet aramayabilirdik. Ancak sahada "organizasyon" adına hiçbir şey yapamıyoruz. Fotospor'a göre; Buna rağmen eldeki tek santrforu kullanmamak büyük bir öz güven... Ve bu öz güvenin karşılığı da Uluslar Ligi'nin puan durumunda yazıyor!
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