Türkiye ile çarpışmak artık daha kolay: İspanya ve PSG gibi Milli Takımımız var: Forvete ihtiyaç yok!

Eğer Milli Takım'da da senelere dayanan bir yeniden yapılanma olsaydı, biz de fazla forvet aramayabilirdik. Ancak sahada "organizasyon" adına hiçbir şey yapamıyoruz. Fotospor'a göre; Buna rağmen eldeki tek santrforu kullanmamak büyük bir öz güven... Ve bu öz güvenin karşılığı da Uluslar Ligi'nin puan durumunda yazıyor!