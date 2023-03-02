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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

2023-03-02 03:45:57
Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

Bank of America'ya göre yapay zeka, özellikleri sayesinde dünya ekonomisine büyük etkide bulunacak.

#1
Foto - Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu ChatGPT, doğal dili anlama ve özgün içerikler üretebilme yeteneği sayesinde kısa süre içinde dünya çapında popüler oldu. Bank of America’nın strateji alanındaki çalışanları, müşterilerine gönderdiği bir e-posta ile yapay zekanın dünyada ekonomisi dahil her şeyi değiştirebileceğini belirten açıklamalar yaptı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

#2
Foto - Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

Bank of America, müşterilerine yapay zekanın neden başarılı olduğuna ve bunun ileride yaratacığı sonuçları kapsayan bir e-posta gönderdi.

#3
Foto - Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

Bu e-postanın içeriğine göre yapay zeka; verilerin demokratikleşmesi, hızlı yayılma, teknolojik ve ticari kullanım özellikleri sayesinde dünyada her şeyi değiştirebilir.

#4
Foto - Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

Ek olarak yine Bank of America, tüm bu özellikler sayesinde tüm dünyada iPhone etkisi yaratacak.

#5
Foto - Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

Çünkü ChatGPT, sahip olduğu doğal dil modeliyle insanların teknolojiden tam verim almasını sağlıyor. Bu sayede de insanları hızla kendine çekiyor.

#6
Foto - Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

Bank of America’ya göre yapay zekanın bu özellikleri sayesinde dünya ekonomisi, 2030 yılına kadar 15,7 trilyon artacak. Bunun dışında yapay zeka konusunda yapılan yatırımlar ve gelişmeler de hızlı bir şekilde artış gösterecek.

#7
Foto - Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

Öte yandan Bank of America, ChatGPT’nin bir milyon kullanıcı ve bir milyar ziyarete üç aylık sürede ulaştığını aktardı.

#8
Foto - Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

Bu büyüme hızı, dünyanın en popüler sosyal medya platformu TikTok’a göre üç kat ve Instagram’ın büyümesine göre ise on kat daha fazla.

#9
Foto - Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

Bank of America, bu büyüme için “Teknoloji katlanarak gelişiyor.” dedi.

#10
Foto - Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

Konuyu özetlemek gerekirse yapay zeka, en çok doğal dili anlama ve karşısında her seferinde özgün içerikler üretme açısından hızlı bir büyüme sağlıyor.

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Foto - Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

Bu büyüme ilerleyen zamanlarda tüm dünyada ticari anlamda etkisini gösterecek.

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