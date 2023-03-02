Yapay zeka, dünya ekonomisini değiştirecek

OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu ChatGPT, doğal dili anlama ve özgün içerikler üretebilme yeteneği sayesinde kısa süre içinde dünya çapında popüler oldu. Bank of America’nın strateji alanındaki çalışanları, müşterilerine gönderdiği bir e-posta ile yapay zekanın dünyada ekonomisi dahil her şeyi değiştirebileceğini belirten açıklamalar yaptı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.