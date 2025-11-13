IHA Giriş Tarihi: Yapay zeka destekli teknoloji: Diyabet tedavisinde ‘Yapay pankreas’ devrimi
Acıbadem Üniversitesi Diyabet Araştırma Merkezi, diyabet tedavisinde devrim niteliğinde bir adım olan “Yapay Pankreas” teknolojisini tanıttı. Yapay zeka destekli sistemlerin anlatıldığı toplantıda, yeni yöntemlerle günlük yaşamı kolaylaşan hastalar da deneyimlerini aktardı. Dünyada diyabetli sayısı 582 milyon kişiyi geçerken, Türkiye'de de milyonlarca kişi diyabet hastalığıyla mücadele ediyor. Acıbadem Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİYAM) uzmanlarının katılımıyla Acıbadem Ataşehir Tıp Merkezi'nde, diyabetin artış hızını durdurmak için uygulanan yeni tedavileri yöntemlerinin konuşulduğu kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Toplantıda Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, Prof. Dr. Özlem Çelik, Prof. Dr. Saygın Abalı, Dr. Ferhat Çetin, Dr. Yaser Süleymanoğlu, Dr. Tekin Münür Ormancıoğlu, Diyetisyen Dila Güzel ve Uzman Hemşire Hülya Yalın Turna diyabet tedavisinde kullanılan yapay zeka destekli sistemleri anlatırken, Yapay Pankreas sayesinde daha kaliteli bir hayat sahibi olan diyabet hastaları da süreçle alakalı deneyimlerini aktardı. Acıbadem Üniversitesi Diyabet Araştırma Merkezi'nden İç Hastalıkları ve Endokronoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, diyabetle ilgili olarak, "Diyabet hem ülkemizin hem de dünyadaki tüm ülkelerin çok önemli, global bir sağlık sorunu. Diyabet, insan hayatı boyunca süren kronik bir hastalık. Hareketsiz yaşam, ekran başında uzun geçirilen saatler ve buna bağlı olarak da yeme alışkanlıklarının bozulması, insülin direnci, obezite, sonra da diyabet geliyor. Türkiye'de diyabetin artış oranı dünya ortalamasının 2 katı kadar, Avrupa ortalamasının 4 katı kadar. Diyabet kronik hastalıklar içinde ilk 6 sırada olan ölüm nedenlerinin 4 tanesinin bir numaralı sebebi. Yani kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve buna bağlı felçlerin, böbrek yetersizliklerinin 20 yaş üstü görme kayıplarının ve trafik kazaları dışında bacak amputasyonlarının bir numaralı sebebi" bilgilerini aktardı.