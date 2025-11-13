Yapay zeka destekli teknoloji: Diyabet tedavisinde ‘Yapay pankreas’ devrimi

Yapay pankreasın görenler tarafından garip karşılandığını ve bu yüzden bu sistemi kendi çocuğuna bir çeşit oyun olarak anlattığını söyleyen Kırmızıgül, "Diyabet tanısı aldığında bu zordu çünkü toplum tarafından çok fazla soruya maruz kalıyorsunuz. 'Kolunuzdakiler ne, nikotin bandı mı?' gibi pek çok soru gelebiliyor ya da 'Geçmiş olsun, vah vah' diyebiliyorlar. Bu yüzden 4 yaşındaki çocuğumun da psikolojisinin bozulmaması için onu hazırlamam gerekiyordu. Ona dedim ki, ‘Benim pankreasım uyuyor şu anda, seninki çalışıyor. Benimki tembel, uyuduğu için içeride insülin üretmiyor. Ben de, 'Sen misin uyuyan ben buraya bir şeker polisi koyayım, buradan alarm ötsün, buradaki polisler de şeker gördü mü içeri girip onları yakalayıp atsın' diyerek şeker polisleri hikayesini uydurdum. Şimdi başka bir insan gördüğünde ve bunu sorduğunda ‘Annemin kolunda şeker polisler var, sensör alarmı var. Onlar bir ekip takım halinde çalışıyorlar ve hiçbir sorun kalmıyor' diyerek herkese bunu anlatıyor." Yapay pankreas teknolojisinin hayatında büyük bir kolaylık sağladığını dile getiren Kırmızıgül, bu teknolojilerden zamanla tüm diyabetlilerin faydalanması gerektiğine dikkat çekti. Konuyla alakalı olarak Kırmızıgül, "Bu teknoloji mental yükümü azaltarak hayatımı çok konforlu hale getirdi ve diyabete karşı olan korkumun önüne geçti. Bu sadece benim değil herkesin hakkı. Bu teknolojiler ne yazık ki yüksek maliyetli ve ülkemizde buna ulaşamayan pek çok insan var. Dolayısıyla bu teknolojilerin devlet bünyesinde olması gerekiyor, sensör lüks değil bütün diyabet hastalarının ihtiyacıdır" ifadelerine yer verdi.