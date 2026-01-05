  • İSTANBUL
Yanlış hesap emekleri heba etti: 17 dönüm ürün bedavaya gitti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yanlış hesap emekleri heba etti: 17 dönüm ürün bedavaya gitti!

Hatay'da çiftçilikle uğraşan Sait Yılmaz, hasat zamanı gelen marullarının toplama maliyetinin satış fiyatından fazla olduğunu öğrenince ürünlerini bedava dağıttı.

#1
Foto - Yanlış hesap emekleri heba etti: 17 dönüm ürün bedavaya gitti!

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, 17 dönümlük arazisine marul ekti. Bahçesindeki marulun bir kısmını satan Yılmaz, ürünün toplama maliyetinin satış fiyatının üzerine çıkması üzerine bedava dağıtma kararı aldı.

#2
Foto - Yanlış hesap emekleri heba etti: 17 dönüm ürün bedavaya gitti!

ÇUVALLA TOPLADILAR, BİR GÜNDE BİTTİ Çuvallarla gelen vatandaşlar, onlarca marulu hayvanlara yem yapmak için topladı. Bedava dağıtılan marullar gün içerisinde bitti.

#3
Foto - Yanlış hesap emekleri heba etti: 17 dönüm ürün bedavaya gitti!

"17 DÖNÜM MARUL EKTİK, PARA ETMEDİ" Çiftçi Sait Yılmaz, marulun işçilik maliyetini karşılamadığını belirterek "17 dönüm marul ektik. Para etmedi ve şu anda bedava dağıtıyoruz" dedi.

#4
Foto - Yanlış hesap emekleri heba etti: 17 dönüm ürün bedavaya gitti!

"TAVUKLARA VERECEĞİZ" Tavuklarına vermek için marul topladığını ifade eden Mehmet Demir ise, "Marul tarlasında marulları böyle bedava topluyoruz. Tavuklara vereceğiz" diye konuştu.

Yorumlar

hadim

Allah razı olsun.Fakirlerin hakkıydı.
