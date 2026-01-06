  • İSTANBUL
Siyaset
8
Yeniakit Publisher
CHP’yi paramparça eden kulis bilgisi sızdı: 4 CHP’li milletvekili AK Parti’ye geçecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’yi paramparça eden kulis bilgisi sızdı: 4 CHP’li milletvekili AK Parti’ye geçecek

AK Parti’ye yeni milletvekili transferlerinin olacağına yönelik iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi.

#1
Foto - CHP’yi paramparça eden kulis bilgisi sızdı: 4 CHP’li milletvekili AK Parti’ye geçecek

tv100 canlı yayınına katılan gazeteci Sinan Burhan'ın kulis haberine göre, daha önce CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile DEVA Partisi’nden ayrılan İrfan Karatutlu’nun AK Parti’ye katılımı kesinleşti.

#2
Foto - CHP’yi paramparça eden kulis bilgisi sızdı: 4 CHP’li milletvekili AK Parti’ye geçecek

Burhan, ayrıca DEVA Partisi’nden AK Parti’ye ilk kez bir milletvekilinin geçiş yapmasının da dikkat çekici olduğunu ifade etti.

#3
Foto - CHP’yi paramparça eden kulis bilgisi sızdı: 4 CHP’li milletvekili AK Parti’ye geçecek

Burhan, asıl sürprizin ise Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin olduğunu söyledi.

#4
Foto - CHP’yi paramparça eden kulis bilgisi sızdı: 4 CHP’li milletvekili AK Parti’ye geçecek

Daha önce Yeniyol Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan Şahin’in, yarın AK Parti’ye katılacağı ve rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı iddia edildi.

#5
Foto - CHP’yi paramparça eden kulis bilgisi sızdı: 4 CHP’li milletvekili AK Parti’ye geçecek

AK Parti’ye katılımların bununla sınırlı kalmayacağını dile getiren Burhan, önümüzdeki günlerde hem bağımsız milletvekillerinden hem de Meclis’te temsil edilen ancak kamuoyunun pek beklemediği partilerden yeni geçişlerin yaşanabileceğini kaydetti.

#6
Foto - CHP’yi paramparça eden kulis bilgisi sızdı: 4 CHP’li milletvekili AK Parti’ye geçecek

Programda en çok konuşulan başlıklardan biri ise CHP’ye ilişkin kulis bilgisi oldu.

#7
Foto - CHP’yi paramparça eden kulis bilgisi sızdı: 4 CHP’li milletvekili AK Parti’ye geçecek

Sinan Burhan, “CHP’den 3 ya da 4 milletvekilinin AK Parti’ye geçme ihtimali var. Bu konuda ciddi duyumlar alıyoruz” ifadelerini kullandı.

