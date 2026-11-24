DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İmralı'daki yeni konuta ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İki katlı konuta geçtiği belirtilen Öcalan'ın sekretaryasına örgütten üç kadının dahil edildiği, bu isimlerden birinin yeğeni olduğu ve kendisine refakat ettiği öğrenildi. Öcalan'ın koordinatörlüğünde oluşturulması planlanan yeni yapının da bu hafta duyurulması bekleniyor.