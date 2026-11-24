ÖTV'siz alınabilecek en ucuz otomobil listesi güncellendi! Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 lira olan üst limit, 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi. Yaklaşık 800 bin liralık artışla birlikte ÖTV muafiyeti kapsamında tercih edilebilecek otomobiller yeniden gündeme geldi. Fiat Egea Sedan'ın kampanyalı muafiyetli fiyatı 849 bin 100 TL'den başlarken farklı markaların sedan, SUV ve hibrit modelleri de listede yer aldı. İşte ÖTV'siz alınabilecek otomobiller ve fiyatları...