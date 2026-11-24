ÖTV'siz araç alacaklara müjde! En ucuz otomobilin fiyatı belli oldu
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak netleşmesinin ardından, 2027 yılında engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle alabileceği otomobillerde üst limit 3 milyon 673 bin 706 liraya çıkarıldı; en az yüzde 40 yerlilik şartının arandığı yeni dönemde Fiat Egea’dan Toyota C-HR’a, Renault Duster’dan Megane’a kadar sıfır otomobil fiyatları 849 bin 100 liradan başlayan etiketlerle güncellendi. İşte model model ÖTV'siz otomobil fiyatları...