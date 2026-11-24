FİAT GRİZZLY TÜRKİYE FİYATLARI Grizzly, Icon ve La Prima olmak üzere iki donanım seçeneğiyle sunuluyor. 100 beygirlik Grizzly Icon'un lansman fiyatı 1 milyon 599 bin TL, liste fiyatı ise 1 milyon 799 bin TL. Aynı motora sahip Grizzly La Prima lansmanda 1 milyon 699 bin TL'ye satılıyor, liste fiyatı 1 milyon 899 bin TL. 145 beygirlik hafif hibrit Grizzly Icon için lansman fiyatı 1 milyon 899 bin TL, liste fiyatı ise 2 milyon 99 bin TL olarak belirlendi. En üst versiyon olan hafif hibrit Grizzly La Prima ise lansmana özel 1 milyon 999 bin TL'den satışta. Bu versiyonun liste fiyatı 2 milyon 199 bin TL.