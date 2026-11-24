Otomobil devinin iki modelini tanıttı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri!
Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markası Fiat, iki yeni modeli Grizzly ve Fastback'i 1 milyon 499 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla çıkardı.
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Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markası Fiat, iki yeni modeli Grizzly ve Fastback'i 1 milyon 499 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla çıkardı.
Fiat, yeni Grizzly ve Fastback modellerinin Türkiye fiyatlarını 23 Kasım'da resmen duyurdu. Lansmana özel fiyatlar Fastback için 1 milyon 499 bin TL'den, Grizzly için ise 1 milyon 599 bin TL'den başlıyor. İki model de hem benzinli hem de hafif hibrit motor seçenekleriyle yollara çıkıyor. Markanın açıklamasına göre bu ailenin tamamen elektrikli versiyonu da 2027 yılının ikinci yarısında satışa sunulacak.
FİAT GRİZZLY VE FASTBACK MOTOR SEÇENEKLERİ Giriş seviyesinde 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve manuel şanzıman yer alıyor. Bu motor 100 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Bu versiyon 0'dan 100 km/s hıza 13,3 saniyede çıkıyor ve en fazla 184 km/s hıza ulaşabiliyor. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,9 ile 6,2 litre arasında açıklandı. Daha güçlü seçenek ise 48 voltluk hafif hibrit sisteme sahip 1.2 MHEV motor. Otomatik eDCT şanzımanla çalışan bu motor 145 beygir güç ve 230 Nm tork sunuyor. Hafif hibrit versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 11 saniyede tamamlıyor ve 198 km/s azami hıza çıkıyor. Bu versiyonun ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,2 ile 5,3 litre arasında.
ELEKTRİKLİ FİAT GRİZZLY VE FASTBACK 2027'DE GELİYOR 2027'nin ikinci yarısında gamın içine katılacak elektrikli versiyon 54 kWh batarya kullanacak. Bu versiyonun 113 beygir güç ve 122 Nm tork üretmesi planlanıyor.
FİAT GRİZZLY TÜRKİYE FİYATLARI Grizzly, Icon ve La Prima olmak üzere iki donanım seçeneğiyle sunuluyor. 100 beygirlik Grizzly Icon'un lansman fiyatı 1 milyon 599 bin TL, liste fiyatı ise 1 milyon 799 bin TL. Aynı motora sahip Grizzly La Prima lansmanda 1 milyon 699 bin TL'ye satılıyor, liste fiyatı 1 milyon 899 bin TL. 145 beygirlik hafif hibrit Grizzly Icon için lansman fiyatı 1 milyon 899 bin TL, liste fiyatı ise 2 milyon 99 bin TL olarak belirlendi. En üst versiyon olan hafif hibrit Grizzly La Prima ise lansmana özel 1 milyon 999 bin TL'den satışta. Bu versiyonun liste fiyatı 2 milyon 199 bin TL.
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