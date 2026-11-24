Azerbaycanlı finans kuruluşlarıyla yakın iş birliği yürüttüklerini belirten Ahundova, özel sektör şirketleri arasında oluşturulabilecek ortak girişimlerin finansmanı için de görüşmeler yapıldığını açıkladı. Finans kuruluşlarının ortak projeleri değerlendirmeye hazır olduğunu söyleyen Ahundova, Türkiye ile gümrüksüz ticaret olanaklarının genişletilmesine yönelik yeni bir program başlattıklarını ifade etti. Ancak planlanan yatırımların büyüklüğü, kurulabilecek tesislerin kapasitesi ve projelere katılacak şirketlerin isimleri henüz açıklanmadı.