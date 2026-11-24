Azerbaycan'dan Türkiye'ye kötü haber: 'Nahçıvan' teklifini masaya getirdiler
Azerbaycanlı yatırımcılar, Türkiye'de artan üretim maliyetlerini öne sürerek yeni bir planı gündeme taşıdı. Söz konusu planda Nahçıvan öne çıktı. İşte detaylar...
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Azerbaycanlı yatırımcılar, Türkiye'de artan üretim maliyetlerini öne sürerek yeni bir planı gündeme taşıdı. Söz konusu planda Nahçıvan öne çıktı. İşte detaylar...
Azerbaycan merkezli Report haber ajansında yer alan habere göre, Bakü'de Belaruslu hafif sanayi üreticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Azerbaycan Tekstil Üreticileri ve İhracatçıları Birliği temsilcisi Farida Ahundova, Belaruslu şirketleri Nahçıvan'da ortak üretim yaparak Türkiye pazarına açılmaya davet etti. Ahundova, Nahçıvan'ın Türkiye pazarına erişim açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.
Ahundova, Türkiye'nin tekstil sektöründe üretim maliyetlerinin önemli ölçüde yükseldiğini belirterek bu durumun Azerbaycan'ı hem Türk üreticiler hem de Türkiye pazarına ürün satmak isteyen yabancı şirketler açısından rekabetçi bir üretim merkezi haline getirdiğini ifade etti. Azerbaycanlı yetkili, özellikle Belaruslu şirketleri Nahçıvan'da ortak üretim yapmaya davet etti.
Nahçıvan'daki gümrüksüz ticaret olanaklarına dikkat çeken Ahundova, bu imkânın ortak üretim yatırımlarında değerlendirilmesini önerdi. Belaruslu şirketlerin Azerbaycanlı ortaklarla Nahçıvan'da üretim gerçekleştirmesi ve ürünlerini doğrudan Türkiye pazarına sunması hedefleniyor. Ahundova, yabancı şirketlerin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirterek özellikle Belaruslu üreticilerle iş birliğine öncelik verdiklerini söyledi.
Azerbaycanlı finans kuruluşlarıyla yakın iş birliği yürüttüklerini belirten Ahundova, özel sektör şirketleri arasında oluşturulabilecek ortak girişimlerin finansmanı için de görüşmeler yapıldığını açıkladı. Finans kuruluşlarının ortak projeleri değerlendirmeye hazır olduğunu söyleyen Ahundova, Türkiye ile gümrüksüz ticaret olanaklarının genişletilmesine yönelik yeni bir program başlattıklarını ifade etti. Ancak planlanan yatırımların büyüklüğü, kurulabilecek tesislerin kapasitesi ve projelere katılacak şirketlerin isimleri henüz açıklanmadı.
İş birliğinin öncelikli alanlarından birinin ev tekstili olacağı bildirildi. Belaruslu üreticilerle ev tekstili ürünlerinin yanı sıra farklı tekstil ve hafif sanayi ürünlerinde de ortak üretim olanaklarının değerlendirileceği belirtildi. Bakü'deki toplantıda Belarus'un Azerbaycan Büyükelçisi Dmitry Pinevich de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca ürün ticaretiyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.
Pinevich, ortak koleksiyonların geliştirilmesi, fason üretim ve ortak sanayi projeleriyle iş birliğinin genişletilebileceğini ifade etti. Böylece Azerbaycan ve Belarus'un tekstil sektöründeki ortak üretim arayışında Türkiye pazarı da önemli bir hedef olarak öne çıktı.
KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI
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