  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
11
Yangınlarda son durum! OGM açıkladı: 130 yangın kontrol altında

2021-08-02 12:20:46
Yangınlarda son durum! OGM açıkladı: 130 yangın kontrol altında

Manavgat ve Marmaris Hisarönü bölgesinde yer yer devam eden yangınlara karşın Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı olarak yürütülen yangın söndürme çalışmalarında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Yerleşim yerlerine yönelen yangınlarda öncelik tahliye ve vatandaşın canı olarak belirlenirken yangın söndürme faaliyetleri de havadan ve karadan yoğun olarak devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü son 6 günde 35 ilde 130 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İşte Manavgat, Marmaris, Köyceğiz, Adana, Mersin ve diğer noktalardaki yangınlara ilişkin son durum ve son dakika gelişmeleri...

#1
Foto - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınla mücadele ve söndürme çalışmalarına ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınla mücadele ve söndürme çalışmalarına ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı.

#2
Foto - Pakdemirli, genel olarak 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz, 120 iş makinesi, 4 bin 800 personelle orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

Pakdemirli, genel olarak 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz, 120 iş makinesi, 4 bin 800 personelle orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

#3
Foto - Bakan 24 saat esasıyla yürütülen söndürme çalışmalarına ilişkin şeffaf bir süreç yürütüldüğünü ve belli aralıklarla bilgi paylaşımında bulunmaya devam edeceğini aktardı ve şunları söyledi:

Bakan 24 saat esasıyla yürütülen söndürme çalışmalarına ilişkin şeffaf bir süreç yürütüldüğünü ve belli aralıklarla bilgi paylaşımında bulunmaya devam edeceğini aktardı ve şunları söyledi:

#4
Foto - MUĞLA BÖLGESİNDE AKTİF 1457 PERSONEL VAR -

MUĞLA BÖLGESİNDE AKTİF 1457 PERSONEL VAR - "Muğla özelinde ise ben, vatandaşlarımızdan zaman zaman bazı serzenişler duyuyorum. İşte uçak veya helikopter göremiyoruz, diye. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinesi, 414 araç, 55 ambulans ve 1457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız, şu anda mücadele ettiğimiz satıh çok büyük olduğu için semalarda istedikleri sıklıkta bu araçları göremeyebilir. Muğla üzerinde esas hava gücü olarak 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

#5
Foto - Edinilen son dakika bilgisine göre Muğla bölgesinde 6 mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken Antalya ve Muğla'da toplam 13 uçak görev yapıyor.

Edinilen son dakika bilgisine göre Muğla bölgesinde 6 mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken Antalya ve Muğla'da toplam 13 uçak görev yapıyor.

#6
Foto - ÇALIŞMALARIMIZI RÜZGAR ARTIŞINA GÖRE PLANLADIK -Güneşin doğuşuyla birlikte alanı inceledim. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen öğleden sonra artacak olan rüzgarın ve hava koşullarını bilmemizden dolayı, yangının devam edeceğini ve belli odakların olacağını tespit ettik ve çalışmalarımızı buna göre planladık.

ÇALIŞMALARIMIZI RÜZGAR ARTIŞINA GÖRE PLANLADIK -Güneşin doğuşuyla birlikte alanı inceledim. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen öğleden sonra artacak olan rüzgarın ve hava koşullarını bilmemizden dolayı, yangının devam edeceğini ve belli odakların olacağını tespit ettik ve çalışmalarımızı buna göre planladık.

#7
Foto - BELEDİYELERE ÇAĞRI - Ancak ben belediyelerimize ister bizim partiden ister başka partilerden, siyasetten ayrı şu çağrıyı da yapıyorum. Hem devam eden yangınlarımızla ilgili hem de bunun bilançosu ile ilgili olarak da bir toplanıp, bundan sonrasında yerleşim yerlerinin korunması konusunda, belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl taşımamız gerektiğini çalışıyor olmamız lazım.

BELEDİYELERE ÇAĞRI - Ancak ben belediyelerimize ister bizim partiden ister başka partilerden, siyasetten ayrı şu çağrıyı da yapıyorum. Hem devam eden yangınlarımızla ilgili hem de bunun bilançosu ile ilgili olarak da bir toplanıp, bundan sonrasında yerleşim yerlerinin korunması konusunda, belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl taşımamız gerektiğini çalışıyor olmamız lazım.

#8
Foto - OGM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI - Yangın haberlerinin geldiği noktalarda aktif çalışmalar neticesinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda anlık bilgi paylaşımında bulunan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ekiplerin yangınlarla mücadeledeki çalışmasına ilişkin açıklama yayımladı.

OGM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI - Yangın haberlerinin geldiği noktalarda aktif çalışmalar neticesinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda anlık bilgi paylaşımında bulunan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ekiplerin yangınlarla mücadeledeki çalışmasına ilişkin açıklama yayımladı.

#9
Foto - OGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada,

OGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte başaracağız. Son 6 günde 35 ilde meydana gelen 130 orman yangınını kontrol altına aldık'' denildi.

#10
Foto - 3 İLDE 7 NOKTADA YENİ HAREKETLİLİK VAR - OGM'nin paylaşımında Antalya, Muğla ve Tunceli şehirlerinde 7 noktada yangının çıktığı belirtildi.

3 İLDE 7 NOKTADA YENİ HAREKETLİLİK VAR - OGM'nin paylaşımında Antalya, Muğla ve Tunceli şehirlerinde 7 noktada yangının çıktığı belirtildi.

Yürek yakan kare!
Gündem

Yürek yakan kare!

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde, günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölgenin ..
Otobüse gelince para yok! Ekrem'den yandaşa kıyak! Anket için bakın ne kadar harcayacak
Gündem

Otobüse gelince para yok! Ekrem'den yandaşa kıyak! Anket için bakın ne kadar harcayacak

“İsrafı engelleyeceğiz” propagandasıyla koltuğa oturan ancak belediyenin kasasını tamtakır bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son ya..
Barış Yarkadaş’tan ‘yangınları neden söndürüyorsunuz’ tepkisi!
Siyaset

Barış Yarkadaş’tan ‘yangınları neden söndürüyorsunuz’ tepkisi!

Türkiye genelinde yaşanan 117 yangının 111’i kontrol altına alınırken, CHP’li Barış Yarkadaş’tan Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelik sk..
Türkiye için sosyal medyada şüpheli çağrı! 'Global Call Help Turkey' tuzağına aman dikkat!
Gündem

Türkiye için sosyal medyada şüpheli çağrı! 'Global Call Help Turkey' tuzağına aman dikkat!

Ormanlık alanların, köylerin hasar gördüğü; canlıların hayatını kaybettiği yangın felaketine dikkat çekmek için sosyal medyada birçok paylaş..
Uzmanlardan CHP'li İBB'ye
Aktüel

Uzmanlardan CHP'li İBB'ye "sivrisinek" tepkisi: Eğer zamanında yapılsaydı...

İstanbul'da vücutta yaralara yol açan sivrisineklerle ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp U..
Gündem

"Ateşin o çocukları"na siber darbe!

Türk hackerlar terör örgütü PKK'nın sitelerine aman vermiyor. Aslan Neferler Tim, Türkiye'nin ormanlarını ateşe veren PKK bağlantılı "ateşin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay