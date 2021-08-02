2021-08-02 12:20:46 Yangınlarda son durum! OGM açıkladı: 130 yangın kontrol altında
Manavgat ve Marmaris Hisarönü bölgesinde yer yer devam eden yangınlara karşın Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı olarak yürütülen yangın söndürme çalışmalarında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Yerleşim yerlerine yönelen yangınlarda öncelik tahliye ve vatandaşın canı olarak belirlenirken yangın söndürme faaliyetleri de havadan ve karadan yoğun olarak devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü son 6 günde 35 ilde 130 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İşte Manavgat, Marmaris, Köyceğiz, Adana, Mersin ve diğer noktalardaki yangınlara ilişkin son durum ve son dakika gelişmeleri...