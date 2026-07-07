THY'den sefer açıklaması! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı
Türk Hava Yolları, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşu bulunan yolcular için ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk Hava Yolları, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşu bulunan yolcular için ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.
THY’nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 29 Haziran ve öncesinde düzenlenen biletler için yolculara seyahat planlarında esneklik sağlanacağı bildirildi.
Açıklamaya göre, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara kalkışlı, Ankara varışlı veya Ankara aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolcular, 16 Temmuz 2026’ya kadar işlem yaptırmaları halinde belirlenen haklardan yararlanabilecek.
Bu kapsamda yolcuların rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacak.
THY, söz konusu tarihlerdeki uçuşlar için bilet iade taleplerinin herhangi bir kesinti yapılmadan gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ayrıca yolcular, herhangi bir ücret farkı veya ceza ödemeden bilet geçerlilik süresini 23 Temmuz 2026’ya kadar uzatabilecek.
Duyuruda, sağlanan hakların uçuş için satın alınmış ek hizmetler için de geçerli olacağı belirtildi.
THY, uygulamanın yalnızca Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşları kapsadığını bildirdi.
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