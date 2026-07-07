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THY'den sefer açıklaması! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

THY'den sefer açıklaması! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Türk Hava Yolları, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşu bulunan yolcular için ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.

#1
Foto - THY'den sefer açıklaması! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

THY’nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 29 Haziran ve öncesinde düzenlenen biletler için yolculara seyahat planlarında esneklik sağlanacağı bildirildi.

#2
Foto - THY'den sefer açıklaması! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Açıklamaya göre, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Ankara kalkışlı, Ankara varışlı veya Ankara aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolcular, 16 Temmuz 2026’ya kadar işlem yaptırmaları halinde belirlenen haklardan yararlanabilecek.

#3
Foto - THY'den sefer açıklaması! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Bu kapsamda yolcuların rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacak.

#4
Foto - THY'den sefer açıklaması! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

THY, söz konusu tarihlerdeki uçuşlar için bilet iade taleplerinin herhangi bir kesinti yapılmadan gerçekleştirileceğini duyurdu.

#5
Foto - THY'den sefer açıklaması! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Ayrıca yolcular, herhangi bir ücret farkı veya ceza ödemeden bilet geçerlilik süresini 23 Temmuz 2026’ya kadar uzatabilecek.

#6
Foto - THY'den sefer açıklaması! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Duyuruda, sağlanan hakların uçuş için satın alınmış ek hizmetler için de geçerli olacağı belirtildi.

#7
Foto - THY'den sefer açıklaması! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

THY, uygulamanın yalnızca Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşları kapsadığını bildirdi.

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