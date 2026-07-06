2 uçak ve 2 helikopter havalandı! İzmir'de korkutan yangın
İzmir'de otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'de otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mustafa Kemal ve Evka-2 mahalleri yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havanın kararması üzerine hava araçları bölgeden ayrılırken, yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürüyor.
Bölgeden bir görüntü...
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