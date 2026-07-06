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2 uçak ve 2 helikopter havalandı! İzmir'de korkutan yangın

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AA Giriş Tarihi:

2 uçak ve 2 helikopter havalandı! İzmir'de korkutan yangın

İzmir'de otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#1
Foto - 2 uçak ve 2 helikopter havalandı! İzmir'de korkutan yangın

Mustafa Kemal ve Evka-2 mahalleri yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - 2 uçak ve 2 helikopter havalandı! İzmir'de korkutan yangın

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - 2 uçak ve 2 helikopter havalandı! İzmir'de korkutan yangın

Havanın kararması üzerine hava araçları bölgeden ayrılırken, yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürüyor.

#4
Foto - 2 uçak ve 2 helikopter havalandı! İzmir'de korkutan yangın

Bölgeden bir görüntü...

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