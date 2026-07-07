Kia EV2 için Türkiye takvimi netleşti! Satış tarihi açıklandı

Şarj tarafında EV2, her iki batarya seçeneğinde de 118 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 29-30 dakikada doldurulabiliyor. AC şarjda ise 11 kW ve 22 kW seçenekleri yer alıyor. Standart menzilli versiyonun tam şarj süresi 11 kW ile yaklaşık 4 saat, 22 kW ile 2,5 saat olarak açıklanıyor. Uzun menzilli versiyonda ise bu süreler 11 kW ile 5,5 saat, 22 kW ile yaklaşık 3 saat seviyesinde bulunuyor. Kia EV2, Light, Air, Earth ve GT-Line olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesi Light versiyonu dört koltuklu yapıyla gelirken, üst paketlerde beş koltuklu düzen ve daha zengin donanımlar yer alacak. Modelde geri görüş kamerası, gelişmiş sürüş destek sistemleri, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özelliklerin yanı sıra 118 kW DC hızlı şarj desteği standart donanımlar arasında bulunacak. Kia EV2’nin ağustos ayında Türkiye pazarına girmesiyle, markanın elektrikli SUV gamında EV3’ün altında daha erişilebilir bir seçenek sunması bekleniyor.