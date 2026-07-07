Kia EV2 için Türkiye takvimi netleşti! Satış tarihi açıklandı
Kia’nın yeni elektrikli SUV modeli EV2 için Türkiye planı belli oldu. Markanın kompakt elektrikli SUV modeli, ağustos ayında Türkiye’de satışa sunulacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kia’nın yeni elektrikli SUV modeli EV2 için Türkiye planı belli oldu. Markanın kompakt elektrikli SUV modeli, ağustos ayında Türkiye’de satışa sunulacak.
Kia Türkiye Genel Müdürü Şafak Savcı, otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’nin CNBC-e’de yayınlanan Oto Ekonomi programında markanın Türkiye hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Savcı, Kia EV2’nin Türkiye lansmanının ağustos ayında yapılacağını açıkladı. Modelin daha önce haziran ayında tanıtılması planlanırken, fiyatlandırma sürecindeki çalışmalar nedeniyle lansmanın ağustosa ertelendiği belirtildi.
Kia Türkiye’nin EV2 için en dikkat çeken hedefi fiyat tarafında olacak. Şafak Savcı’nın verdiği bilgilere göre EV2’nin fiyatının EV3’e kıyasla yüzde 10’dan daha düşük seviyede konumlandırılması planlanıyor.
Bu doğrultuda markanın, özellikle uzun menzilli EV2 versiyonunu 2 milyon TL’nin altında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunmayı amaçladığı ifade edildi.
Kia, Türkiye pazarında satışlarını artırmayı hedefliyor. 2025 yılında 25 bin adedin üzerine çıkan marka, 2026’da toplam satışlarını 30 bin adede yaklaştırmayı planlıyor.
Bu satışların önemli bölümünü Sportage modelinin oluşturması bekleniyor. Kia’nın öngörüsüne göre 2026’da 17-18 bin adet Sportage satışı yapılması hedefleniyor. Kasım ayında satışa sunulacak Seltos ile birlikte markanın C-SUV segmentindeki ağırlığını daha da artırması amaçlanıyor. Şirketin 2027 hedefinde ise yalnızca Sportage ve Seltos modelleriyle toplam 30 bin adetlik satışa ulaşmak bulunuyor.
Kia, 2025 yılında Türkiye’de yaklaşık 10 bin elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu satışların yaklaşık 8 bin adedini EV3 modeli oluşturdu. 2026’nın ilk yarısında ise elektrikli araçların markanın toplam satışları içindeki payı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti. EV2’nin pazara girmesiyle bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor.
Kia’nın Türkiye operasyonunda dijital özellikler açısından da yeni bir süreç başlıyor. Türkiye’nin ilk bağlantılı Kia modeli, önümüzdeki hafta satışa sunulacak yeni EV3 araçları olacak. Şafak Savcı, temmuz ayında Türkiye’ye gelen yeni EV3’lerin bağlantılı sistem desteğiyle geldiğini belirtti. Daha önce ithal edilen EV3’lerde gerekli donanım bulunmadığı için bu özelliğin sonradan aktif edilemeyeceği ifade edildi. Ağustos ayında satışa çıkacak EV2 de aynı bağlantılı altyapıyla kullanıcılarla buluşacak. Kia EV2, 4,06 metrelik uzunluğuyla kompakt elektrikli SUV sınıfında konumlanıyor. Modelde 42,2 kWsa ve 61 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği bulunuyor. Standart menzilli versiyon 317 kilometreye kadar menzil sunarken, uzun menzilli versiyonda WLTP ölçümüne göre menzil 453 kilometreye kadar çıkıyor. Araçta 108 kW güç üreten elektrik motoru görev yapıyor. EV2’nin azami hızı ise 161 km/s olarak açıklanıyor.
Şarj tarafında EV2, her iki batarya seçeneğinde de 118 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 29-30 dakikada doldurulabiliyor. AC şarjda ise 11 kW ve 22 kW seçenekleri yer alıyor. Standart menzilli versiyonun tam şarj süresi 11 kW ile yaklaşık 4 saat, 22 kW ile 2,5 saat olarak açıklanıyor. Uzun menzilli versiyonda ise bu süreler 11 kW ile 5,5 saat, 22 kW ile yaklaşık 3 saat seviyesinde bulunuyor. Kia EV2, Light, Air, Earth ve GT-Line olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Giriş seviyesi Light versiyonu dört koltuklu yapıyla gelirken, üst paketlerde beş koltuklu düzen ve daha zengin donanımlar yer alacak. Modelde geri görüş kamerası, gelişmiş sürüş destek sistemleri, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özelliklerin yanı sıra 118 kW DC hızlı şarj desteği standart donanımlar arasında bulunacak. Kia EV2’nin ağustos ayında Türkiye pazarına girmesiyle, markanın elektrikli SUV gamında EV3’ün altında daha erişilebilir bir seçenek sunması bekleniyor.
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