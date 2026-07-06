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Bakan Yumaklı AK Parti'nin hedeflerini Uşak'ta açıkladı! Muhalefetin sokak siyasetine sert tepki gösterdi!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Bakan Yumaklı AK Parti'nin hedeflerini Uşak'ta açıkladı! Muhalefetin sokak siyasetine sert tepki gösterdi!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, partisinin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana ülkenin kronik sorunlarına çözüm ürettiğini belirten Yumaklı, vatandaşı merkeze alan bir siyasi anlayışla Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüklerini ifade etti.

#1
Foto - Bakan Yumaklı AK Parti'nin hedeflerini Uşak'ta açıkladı! Muhalefetin sokak siyasetine sert tepki gösterdi!

Muhalefetin eleştiri yapmak yerine sokak siyaseti, propaganda ve algı yönetimiyle gerçekleri çarpıttığını dile getiren Bakan Yumaklı, Türkiye'nin uluslararası alanda yükselen itibarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel liderliğinin bazı odakları rahatsız ettiğini vurguladı.

#2
Foto - Bakan Yumaklı AK Parti'nin hedeflerini Uşak'ta açıkladı! Muhalefetin sokak siyasetine sert tepki gösterdi!

Yumaklı, vatandaşı merkeze koyan bir siyasi anlayışla Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüdüklerini belirterek, "İnşallah AK Parti Türkiye'yi gerçek anlamda bu zamana, bu noktaya nasıl taşıdıysa Türkiye Yüzyılı'nın bütün hedeflerine de ideallerine de aynı şekilde taşıyacaktır. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin, huzurunun teminatıdır AK Parti. Çünkü bu amaçla çalıştık. Yine söylüyorum, ısrarla söylüyorum. Bizim bütün çalışmalarımızın odağında milletimiz vardı. Milletimize hizmet etmek bizim de en büyük gücümüz ve en büyük cesaretimizdir." diye konuştu.

#3
Foto - Bakan Yumaklı AK Parti'nin hedeflerini Uşak'ta açıkladı! Muhalefetin sokak siyasetine sert tepki gösterdi!

Siyasetin tek amacını iktidar olmak olarak görenlerin derdinin başka olduğunu, hiçbir şey yapmadan yapıyormuş gibi yapanların, gerçekleri başka tarafa çekenlerin ortada olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

#4
Foto - Bakan Yumaklı AK Parti'nin hedeflerini Uşak'ta açıkladı! Muhalefetin sokak siyasetine sert tepki gösterdi!

"Siyasetin bu kadar kirli hale getirilmesi aslında hepimizi üzen, çok büyük bir haksızlık bu millete. Ülkemiz ve milletimiz böyle bir çürümüşlük tablosunu aslında hiçbir şekilde hak etmiyor. İnanıyorum ki milletimiz her zaman olduğu gibi engin ferasetiyle olayları kavramadaki üstün kabiliyetiyle bu olanları en iyi bir şekilde değerlendirecektir. Maalesef bu eleştiriyi yapmak yerine sokak siyasetiyle, propagandayla, her zamanki gibi algı yönetimiyle olayı kendilerinden uzakta tutmaya çalışan bir muhalefet anlayışı var."

#5
Foto - Bakan Yumaklı AK Parti'nin hedeflerini Uşak'ta açıkladı! Muhalefetin sokak siyasetine sert tepki gösterdi!

Yumaklı, Türkiye'nin yükselen konumu ve itibarını ülke dışından bakanların bariz bir şekilde gördüğünü vurgulayarak, "Maalesef bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti'nin her alanda yürüttüğü kararlı ve etkin çalışmaların meyvelerini vermesi bazılarını rahatsız ediyor. Çok da problem değil. Biz onları rahatsız etmeye inşallah devam edeceğiz. Bugün Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyorsa Sayın Cumhurbaşkanı'mız ülkeler arasındaki problemleri çözecek adil bir lider olarak bütün ülkeler tarafından kabul ediliyorsa... Eğer 70 binin üzerinde katledilen, çoluk çocuk denmeden gerçekten tarif edilemeyecek bir katliamla, bir soykırımla karşılaşan Gazze için de dünyada sesini çıkaran tek lider yine Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü dünya 5'ten büyüktür diyecek cesaret sadece onda var." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Bakan Yumaklı AK Parti'nin hedeflerini Uşak'ta açıkladı! Muhalefetin sokak siyasetine sert tepki gösterdi!

Geçen yıl ülkenin zirai don, kuraklık gibi olumsuzluklar yaşadığını anlatan Yumaklı, bütün bu olumsuzlukların güçlü tarımsal altyapıyla aşıldığının altını çizdi. Ülkenin tarımsal hasılada ilk defa 80 milyar dolar bandını aştığını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: "Türkiye'de 'tarım bitti' diyenler, bu ülkenin üreticilerine, 'Aslında siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. En doğrusunu sizin adınıza biz söyleriz, biz daha iyi anlıyoruz' diyenlere en güzel cevap da bu rakamlar oldu. İşte bu ülkenin çiftçisi, üreticisi, sanayicisi yani taş üzerine taş koymak için gayret edenleri, işte en güzel cevabı bu şekilde vermiş oldu. Ben bu gururu bizlere yaşatan bütün çiftçilerimize, üreticilerimize buradan, Uşak'tan, canı gönülden teşekkür ediyorum." Yumaklı, Uşak'a son 24 yılda tarım, orman ve sulama alanında 35,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve kent için hizmete devam edeceklerini söyledi. Uşak'ta geçen yıl yaşanan su kesintilerine de değinen Yumaklı, kenti yönetenlerin bu durumu umursamadığını, içme suyunda kayıp kaçak oranının yüzde 40 olduğunu, barajdan gelen suyun büyük bölümünün vatandaşa ulaşmadan kaybolduğunu belirtti. Yumaklı, Uşaklıların bu durumu hak etmediğini, kentin sorunlarını çözmek için de çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, Gökkaya Barajı'nın yatırım programına alındığını, 2026 yılının sonuna varmadan ihalesinin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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