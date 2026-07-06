Bakan Yumaklı AK Parti'nin hedeflerini Uşak'ta açıkladı! Muhalefetin sokak siyasetine sert tepki gösterdi!

Geçen yıl ülkenin zirai don, kuraklık gibi olumsuzluklar yaşadığını anlatan Yumaklı, bütün bu olumsuzlukların güçlü tarımsal altyapıyla aşıldığının altını çizdi. Ülkenin tarımsal hasılada ilk defa 80 milyar dolar bandını aştığını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: "Türkiye'de 'tarım bitti' diyenler, bu ülkenin üreticilerine, 'Aslında siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. En doğrusunu sizin adınıza biz söyleriz, biz daha iyi anlıyoruz' diyenlere en güzel cevap da bu rakamlar oldu. İşte bu ülkenin çiftçisi, üreticisi, sanayicisi yani taş üzerine taş koymak için gayret edenleri, işte en güzel cevabı bu şekilde vermiş oldu. Ben bu gururu bizlere yaşatan bütün çiftçilerimize, üreticilerimize buradan, Uşak'tan, canı gönülden teşekkür ediyorum." Yumaklı, Uşak'a son 24 yılda tarım, orman ve sulama alanında 35,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve kent için hizmete devam edeceklerini söyledi. Uşak'ta geçen yıl yaşanan su kesintilerine de değinen Yumaklı, kenti yönetenlerin bu durumu umursamadığını, içme suyunda kayıp kaçak oranının yüzde 40 olduğunu, barajdan gelen suyun büyük bölümünün vatandaşa ulaşmadan kaybolduğunu belirtti. Yumaklı, Uşaklıların bu durumu hak etmediğini, kentin sorunlarını çözmek için de çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, Gökkaya Barajı'nın yatırım programına alındığını, 2026 yılının sonuna varmadan ihalesinin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.