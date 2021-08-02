2021-08-02 01:43:56 Yangın nedeniyle Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi
Terör örgütü PKK'nın alçak teröristleri tarafından yakılan ormanlarımızda yangınlar devam ediyor.
Terör örgütü PKK'nın alçak teröristleri tarafından yakılan ormanlarımızda yangınlar devam ediyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.
Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı.
Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü.
Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.
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