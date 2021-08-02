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Yangın nedeniyle Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi

2021-08-02 01:43:56
Yangın nedeniyle Milas'ta 5 mahalle tahliye edildi

Terör örgütü PKK'nın alçak teröristleri tarafından yakılan ormanlarımızda yangınlar devam ediyor.

#1
Foto - Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

#2
Foto - Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

#3
Foto - Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

#4
Foto - Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı.

Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı.

#5
Foto - Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü.

#6
Foto - Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

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