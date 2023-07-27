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Sağlık
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Yalancı şaşılık nedir?

2023-07-27 09:24:46
Yalancı şaşılık nedir?

Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, aileleri yalancı şaşılık konusunda uyardı.

#1
Foto - Yalancı şaşılık nedir?

Göz hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, özellikle bebeklerde ve çocuklarda sık karşılaşılan yalancı şaşılık konusunda bilgiler verdi. Çağatay, “Yalancı şaşılık, gerçekten bir şaşılık olmadığı halde, kişinin yüz yapısından dolayı sanki şaşıymış gibi görünmesidir. Ancak son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda ve bizim de günlük pratiğimizde sıkça karşılaştığımız bir durum var. Yalancı şaşılık teşhisi konulan bazı hastalarda gerçek şaşılık gelişebilmektedir” dedi.

#2
Foto - Yalancı şaşılık nedir?

Yalancı şaşılığın genellikle bebeklerde ve burun kökü geniş olan kimselerde bulunduğunu belirten Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, “Burun kökü dediğimiz bölge iki göz arasındaki bölgedir ve buradaki cilt kıvrımları da bulunabiliyor, bu durum yanıltıcı bir görünüme sebep olarak yalancı şaşılık dediğimiz duruma neden olur. Bu yüz görünümü gerçek şaşılık gelişmeyeceği anlamına gelmez. Toplumda ortalama yüzde 2 ile 4 arasında göz tembelliği ve şaşılık bulunduğu unutulmamalıdır. Yalancı şaşılık tespit edilenlerde bu oranın yükseldiği yönünde birçok bilimsel veri mevcuttur” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Yalancı şaşılık nedir?

Yalancı şaşılık ile gerçek şaşılık farkı ancak detaylı bir göz ve şaşılık testleri ile sağlanacağını belirten Doç. Dr. Çağatay, “Yine de evde yapabileceğimiz basit bir test de var. Flash açık bir şekilde ve kişi tam kameraya karşıdan çekilmiş bir fotoğraf ile baktığında çekilen fotoğraflarda, eğer flash ışığının yansıması iki gözde simetrik ise bu durum gerçek bir şaşılık olmadığı konusunda bize bilgi verir. Bir gözde ışık yansıması ortada diğer gözde kenarda ise bu durumda gerçek şaşılık lehine değerlendirilir. Ayrıca şaşılık olan durumların fotoğraflarının veya videolarının çekilmesi daha sonraki muayenelerde yol gösterici olabilir. Ancak bu foto grafik kayıtlar detaylı bir göz muayenesinin yerini tutmamaktadır. Kendimiz test etsek de muayene olmamız şart” dedi.

#4
Foto - Yalancı şaşılık nedir?

Yalancı şaşılık ile gerçek şaşılık arasında farklardan bahseden Çağatay, “Gözlerde kayma durumunun giderek sıklaşması gerçek şaşılık lehinedir. Bebeklerde yüz gelişimi ile yalancı şaşılık giderek azalır, gerçek şaşılık artar. Yalancı göz kayması sadece bazı bakış pozisyonlarında görülür, gerçek göz kayması ise önceleri kişi yorgunken ve uykuluyken veya bir şeye dikkatle odaklandığında daha çok ortaya çıkar ve zamanla bu durum artar. Yalancı göz kayması daha çok her iki gözde olurken, gerçek göz kayması genelde tek gözde olur. Yalancı şaşılık daha çok hafif yandan bakışlarda fotoğraflarda ortaya çıkarken, gerçek şaşılık kişi tam düz bakarken ve genelde bir gözde içe veya dışa şeklinde görülür” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yalancı şaşılık nedir?

Doç. Dr. Çağatay, “Yalancı göz kayması bir hastalık olmadığı için bu durumun bir tedavisi yok, ancak dikkatle takip edilmelidir. Gerçek bir şaşılık meydana gelecekse bu ilk muayenelerde tespit edilemeyebilir, tekrarlayan muayeneler gerekir. Bir muayene ile yetinmek doğru olmayacaktır. Bu nedenle 6 ay, en geç yılda bir tekrar kontrol öneriyoruz. Ayrıca şikâyetin sıklaşması ve belirginleşmesi durumlarda daha erken en yakın göz hekimine başvurmak yerinde olur. Zaten her çocuk ve bebeğin şikayeti olması bile düzenli göz kontrollerini aksatmaması gerekir” dedi.

#6
Foto - Yalancı şaşılık nedir?

Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, “Bebeklerdeki yalancı göz kayması çoğunlukla 2-3 yaş civarında burun kemiklerinin ve yüz gelişimi ile geçer. Özellikle Asyalı göz ve yüz tipine sahip kişilerde ise yetişkinlik döneminde de devam edebilir” şeklinde konuştu.

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