Yalancı şaşılık nedir?

Yalancı şaşılık ile gerçek şaşılık farkı ancak detaylı bir göz ve şaşılık testleri ile sağlanacağını belirten Doç. Dr. Çağatay, “Yine de evde yapabileceğimiz basit bir test de var. Flash açık bir şekilde ve kişi tam kameraya karşıdan çekilmiş bir fotoğraf ile baktığında çekilen fotoğraflarda, eğer flash ışığının yansıması iki gözde simetrik ise bu durum gerçek bir şaşılık olmadığı konusunda bize bilgi verir. Bir gözde ışık yansıması ortada diğer gözde kenarda ise bu durumda gerçek şaşılık lehine değerlendirilir. Ayrıca şaşılık olan durumların fotoğraflarının veya videolarının çekilmesi daha sonraki muayenelerde yol gösterici olabilir. Ancak bu foto grafik kayıtlar detaylı bir göz muayenesinin yerini tutmamaktadır. Kendimiz test etsek de muayene olmamız şart” dedi.