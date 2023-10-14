  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne altınü, ne gümüş, ne elmas... İşte dünyanın en değerlisi!

Evinize sakın bu balonlardan sokmayın! Tehlikesiz sanılıyor ama, 7 yaşındaki çocuk doğum gününde bakın nasıl hayatını kaybetti! Olacak iş değil

Türkiye'nin en sinirli illeri açıklandı! O liste herkesi şok etti

Yerin bin 300 metre altından çıkarılıyor! ABD, Almanya, İsviçre, İngiltere ve Kore peşine düştü

Yahudi asıllı meclis üyesinden skandal hareket! Görüyor musun sen şu alçağı

Kur’an rahlesiyle öyle bir namussuzluk yaptılar ki… Vay alçaklar vay

İkinci el otomobil satışlarında 'aksesuar' fırsatçılığı

Cübbeli Ahmet Hoca o hadisle tehlikenin boyutunu açıkladı: Türkiye'nin 20 vilayetini işgale kalkışacaklar

İşi gücü bırakıp istasyonlara koşun! Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor
Dünya
4
Yahudi asıllı meclis üyesinden skandal hareket! Görüyor musun sen şu alçağı

2023-10-14 10:47:31
Yahudi asıllı meclis üyesinden skandal hareket! Görüyor musun sen şu alçağı

New York Belediye Meclis Üyesi Inna Vernikov, Filistinliler için destek gösterisi yapılan alanda, üzerinde silah bulundurduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. New York polisi, Yahudi asıllı Vernikov'un, Brooklyn College kampüsündeki protestoda Filistin taraftarı göstericilerin arasındayken belinde "Smith & Wesson 9 milimetre" tabanca taşıdığına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyınca yakın bölgedeki polis karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

#1
Foto - Yahudi asıllı meclis üyesinden skandal hareket! Görüyor musun sen şu alçağı

Silah bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınan kadın siyasetçinin ruhsatına el konularak silah taşıma hakkının iptal edildiği açıklandı. X platformunda paylaşılan video ve fotoğraflarda, Vernikov'un siyah kabzalı tabancası net olarak görülüyor.

#2
Foto - Yahudi asıllı meclis üyesinden skandal hareket! Görüyor musun sen şu alçağı

Platformdaki paylaşımlarda, Vernikov'un "Filistinli öğrencilere gözdağı vermek için" silah taşıdığı, bu hareketi nedeniyle "işinden el çektirilmesi ve ruhsatının alınması" gerektiği dile getirildi. New York Valisi Kathy Hochul, X platformundan, "New York'un silah güvenliği yasaları herkes için geçerlidir." paylaşımında bulundu.

#3
Foto - Yahudi asıllı meclis üyesinden skandal hareket! Görüyor musun sen şu alçağı

New Yorklu avukat Ali Najmi, Vernikov'un gizli taşıma ruhsatı olsa bile "265.01-E sayılı Ceza Yasası" uyarınca "hassas alan" kabul edilen protesto bölgesine silah getirmenin "bir suç" olduğunu vurguladı. Öte yandan, New York Belediye Meclis üyesinin ayrıca X hesabından, protesto alanında yaptığı videolu paylaşımının altında, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak diye bağırıyorsanız, siz bir Hamas destekçisisiniz. Dünyayı Yahudi halkından kurtarmak için terörü buraya getirmek isteyen bir savunucusunuz. Hiçbir zaman sessiz kalmayacağız." ifadesine yer verdiği görüldü.

ABD'den skandal açıklama! Tüm dünya buz kesti
Dünya

ABD'den skandal açıklama! Tüm dünya buz kesti

Beyaz Saray, İsrail'in gazetecilerin aracına yaptığı saldırı sonucu 1 gazetecinin öldüğü, 5'inin de yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı..
Trump'tan katil Netanyahu mesajı!
Dünya

Trump'tan katil Netanyahu mesajı!

ABD eski Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu aracılığıyla Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombardıman altında tutarak, insa..
Eski İsrail Başbakanı Bennet soruları duydu sunucuya haraket etti canlı yayından alındı
Gündem

Eski İsrail Başbakanı Bennet soruları duydu sunucuya haraket etti canlı yayından alındı

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Sky News röportajında Gazze'deki yaşam destek üniteleri ve Filistinlilerin durumu hakkında sorulan ha..
İsrail-Hamas savaşı sürerken Mete Yarar kritik Türkiye detayını paylaştı! Sadece biz kaldık

İsrail-Hamas savaşı sürerken Mete Yarar kritik Türkiye detayını paylaştı! Sadece biz kaldık
Kuzey Kore için iddia edildi: ABD'nin tüm füze savunma sistemini aşabilecek! Koreliler istiyor, peşine düştü
Dünya

Kuzey Kore için iddia edildi: ABD'nin tüm füze savunma sistemini aşabilecek! Koreliler istiyor, peşine düştü

ABD'de tarafından takip edilen ve yayımlanan raporda: ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin, ülkenin füze savunma sistemini aşabilecek yeterli s..
Savaşı eleştiren Rus gazeteci zehirlendi mi?
Dünya

Savaşı eleştiren Rus gazeteci zehirlendi mi?

Rus gazeteci Marina Ovsyannikova canlı yayında Rusya - Ukrayna savaşını eleştirdi, ülkesine tepki gösterdi. Ovsyannikova'nın aniden rahatsız..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23