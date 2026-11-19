Türkiye'den ses getirecek hamle: O ilimizde deniz üssü kuruluyor
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Rize'de kurmaya hazırlandığı deniz üssüyle ilgili detaylar belli oldu. İşte o detaylar...
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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Rize'de kurmaya hazırlandığı deniz üssüyle ilgili detaylar belli oldu. İşte o detaylar...
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz’de kurmayı planladığı yeni askeri üssün büyük bölümünü Rize’de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projede beş bin askerin eğitimi, 500 lojman, hücumbot konuşlandırılması ve denizaltı üretimi için tersane kurulması öngörülüyor.
Yeni deniz üssünün büyük bölümünün Rize’de kurulması planlanıyor. Proje kapsamında Rize Limanı çevresindeki 250 dönümlük dolgu alanının değerlendirilmesi, bölgeye hücumbotların konuşlandırılması ve denizaltı ile insansız sualtı araçlarının üretileceği bir tersanenin kurulması öngörülüyor.
Yatırımın ilk aşamasında beş bin askerin eğitim amacıyla Rize’ye gelmesi ve personelin barınması için 500 lojman yapılması planlanıyor.
Bu gelişmenin, kentte konut, ulaşım ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda hareketlilik oluşturması bekleniyor.
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