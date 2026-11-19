Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisindeki konumuna ilişkin Pollard, "Türkiye, vazgeçilmez bir NATO müttefikidir ve Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisinde kritik bir rol oynayacaktır. Çok az sayıda ülke böylesine stratejik bir konuma sahiptir. Türkiye, Avrupa, Karadeniz, Orta Doğu, Akdeniz ve Kafkasya'nın kesişim noktasında yer alıyor, aynı zamanda NATO'nun en büyük silahlı kuvvetlerinden birine ve de giderek daha sofistike hale gelen bir savunma sanayisi altyapısına sahip." ifadelerine yer verdi. Pollard, Avrupalı müttefiklerin ortak savunmada daha fazla sorumluluk üstlendiğini ve Türkiye'nin askeri gücü, sanayi kapasitesi ve stratejik erişiminin daha da önemli hale geleceği değerlendirmesinde bulundu. Bakan Pollard, "Birleşik Krallık olarak, Türkiye ile yakın çalışarak, NATO'yu güçlendirmeyi, ortak caydırıcılığımızı artırmayı ve Avrupa-Atlantik güvenliğine daha güçlü bir Avrupa katkısı oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin, etkileyici ve giderek daha sofistike hale gelen bir savunma sanayi altyapısı oluşturduğunu vurguladı. Hem İngiltere hem de Türkiye açısından uygun olduğu durumlarda, ortak geliştirme ve üretim dahil olmak üzere, İngiliz ve Türk şirketlerinin daha yakın çalışmaları için önemli fırsatlar gördüğünü aktaran Pollard, şunları kaydetti: