Yabancı heyetlerin gözü önünde büyük skandal! Türkiye’den İHA almakta tereddüt yaşayan ülkenin milyonluk İHA testleri rezillikle sonuçlandı

Bu son aksaklıklar, geçtiğimiz ay yaşanan başka bir soruna eklendi. Savunma Geliştirme Ajansı öncülüğünde yürütülen bir proje kapsamında geliştirilmekte olan Kore yapımı kamikaze tipi bir İHA’nın (dolanan mühimmat) denenmesinde de ciddi bir başarısızlık kaydedilmişti. Söz konusu mühimmat, 25 Ağustos tarihinde Busan’ın güneyindeki uluslararası sularda gerçekleştirilen bir muharebe deneyi sırasında yüksek hızlı insansız bir yüzey hedefine karşı iki kez fırlatılmıştı. Yapılan her iki denemede de mühimmatın fırlatıldıktan sadece dört saniye sonra denize düştüğü belirlendi.