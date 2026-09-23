Yabancı heyetlerin gözü önünde büyük skandal! Türkiye’den İHA almakta tereddüt yaşayan ülkenin milyonluk İHA testleri rezillikle sonuçlandı
Türkiye'den insansız hava aracı almakta tereddüt yaşayan Güney Kore'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'den insansız hava aracı almakta tereddüt yaşayan Güney Kore'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan gelen askeri heyetlerin huzurunda gerçekleştirilen kritik testler sırasında Güney Kore üretimi insansız hava araçlarının arka arkaya arızalanması uluslararası arenada hayal kırıklığına yol açtı. Tanıtılan 17 sistemden altısının öngörülen performans kriterlerinin çok gerisinde kalması, ülkenin savunma tedarik zincirindeki yapısal zayıflıkları bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz aylarda kamikaze İHA denemelerinde de fırlatıldıktan sadece dört saniye sonra denize çakılan sistemlerin yaşattığı bu teknik fiyasko, ihracat hedefli projeleri tehlikeye attı.
Heyetlere tanıtılan toplam 17 sistemden altısı, öngörülen performans kriterlerini karşılayamadı. Beklenmedik şekilde performans gösteremeyen sistemler arasında dört farklı İHA modeli ile bir karşı-İHA sistemi de yer aldı. Sektörden bazı kaynaklar, test alanındaki yoğun katılımcı ve gözlemci kalabalığının oluşturduğu radyo frekansı parazitinin bu başarısızlıklarda etkili olabileceğini değerlendiriyor.
Bu son aksaklıklar, geçtiğimiz ay yaşanan başka bir soruna eklendi. Savunma Geliştirme Ajansı öncülüğünde yürütülen bir proje kapsamında geliştirilmekte olan Kore yapımı kamikaze tipi bir İHA’nın (dolanan mühimmat) denenmesinde de ciddi bir başarısızlık kaydedilmişti. Söz konusu mühimmat, 25 Ağustos tarihinde Busan’ın güneyindeki uluslararası sularda gerçekleştirilen bir muharebe deneyi sırasında yüksek hızlı insansız bir yüzey hedefine karşı iki kez fırlatılmıştı. Yapılan her iki denemede de mühimmatın fırlatıldıktan sadece dört saniye sonra denize düştüğü belirlendi.
Art arda yaşanan bu başarısızlıklar, Kore’nin genel insansız hava aracı kabiliyetlerinin daha güçlü bir yapıya kavuşturulması gerektiğine dair sesleri yükseltti. Seokyeong Üniversitesi’nde askeri bilimler alanında görev yapan Profesör Yun Sang-yong, test uçuşlarının gerçekleştirilebileceği uygun alan bulmanın oldukça zor olduğunu ve bu durumun sistemlerdeki sorunları önceden tespit etme kabiliyetini kısıtladığını ifade etti.
Kore Savunma Analizleri Enstitüsü’nden kıdemli araştırmacı David Shin ise, yurt içi tedarik zincirinde gözlenen zayıflığın, sistemlerin güvenlik ve güvenilirlik standartlarının sağlanmasını güçleştirdiğine dikkat çekti. Shin’e göre bu yapısal eksiklik, hem test süreçlerinin hem de nihai ürünlerin tutarlılığını doğrudan etkiliyor.
BAE ve Suudi Arabistan gibi potansiyel alıcı ülkelerin temsilcileri önünde yaşanan bu tür arızaların, Kore’nin savunma sanayii ihracat hedefleri açısından risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Uzmanlar, tekrar eden teknik sorunların uluslararası pazarda güven kaybına yol açmadan önce köklü bir gözden geçirme sürecinin başlatılması gerektiğini vurguluyor.
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